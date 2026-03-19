Policlínica da Cidadania oferta Fototerapia Puva pelo SUS e acompanhamento com médicos especialistas - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Policlínica da Cidadania oferta Fototerapia Puva pelo SUS e acompanhamento com médicos especialistasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 19/03/2026 14:10

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino Silva, unidade da Atenção Especializada da rede municipal de saúde de Volta Redonda, oferta Fototerapia Puva (Psoraleno + UVA – radiação ultravioleta A) pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para pessoas com vitiligo e psoríase – doenças autoimunes e crônicas que afetam a pigmentação e a textura da pele, respectivamente. O tratamento é altamente eficaz, com taxas de sucesso que frequentemente ultrapassam 80%, e devolve a autoestima dos pacientes.

A terapia é acompanhada por dois dermatologistas especialistas que atuam na policlínica, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças. O equipamento é o único da região disponível na rede pública de saúde e atualmente 65 pacientes estão em tratamento. Entre eles, a moradora da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, Nilse Alves da Cruz, de 80 anos, que tem vitiligo no rosto; e Maria Eduarda Souza Silva, moradora do bairro Retiro, de 31 anos, que tem psoríase.

Nilse recebeu o diagnóstico em 2004 e começou o tratamento na rede particular. “Logo, vi que não conseguiria continuar por conta do custo”, afirmou. O próprio médico indicou o tratamento na Policlínica da Cidadania. “Então, comecei o acompanhamento com o Daniel Torturella aqui na policlínica. Sou muito agradecida, é um tratamento caro e minha única opção era fazer pelo SUS”, contou.

Ela relata melhora na uniformidade da pele e mostra com orgulho as fotos de antes e depois do tratamento. “Aliás, amo tirar fotos, me sinto muito bem. Acho que sou fotogênica”, comentou. Além dos ciclos de sessões de Fototerapia Puva, Nilse faz acompanhamento periódico e usa outros medicamentos tópicos para controlar a doença, todos fornecidos pelo SUS.

Maria Eduarda foi diagnosticada com psoríase há cerca de dez anos e, hoje, faz o tratamento com a dermatologista Juliana Roquini. “A doença aparece principalmente nos joelhos, cotovelos e cabeça, mas a Fototerapia Puva melhora bem a textura e o aspecto da pele. Em ciclos anteriores do tratamento, tive 90% de melhora, a doença praticamente sumiu. Agora, estou fazendo um novo ciclo de fototerapia. A psoríase afeta muito minha autoestima e esse tratamento me devolve a confiança de colocar um short, por exemplo”, comentou.

De acordo com o subsecretário municipal de Saúde e coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, Volta Redonda é referência para o tratamento com Fototerapia Puva.

“Mais uma vez, mostramos que a Saúde em Volta Redonda é destaque no estado. É muito bom oferecer esse tratamento, de graça, pelo SUS, e ver o sorriso no rosto dos pacientes. O resultado impacta diretamente na saúde emocional dessas pessoas”, disse o subsecretário, relatando que o equipamento também está disponível no HUCFF-UFRJ (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Cuidados durante as sessões

A Fototerapia Puva inclui o uso de medicamento fotossensibilizante – que aumenta a sensibilidade da pele à luz – e cuidados como uso de proteção ocular contra UVA por até 24 horas após a ingestão do medicamento e de filtro solar na pele. Além do uso dos óculos, como a cabine de luz disponível na Policlínica da Cidadania é de corpo inteiro, é necessário que o paciente fique nu durante a sessão.

Porém, a possibilidade de poder seguir o tratamento sem custo e a alegria com os resultados conquistados, fizeram com que as duas pacientes quisessem simular o tratamento para fotos. “É bom para encorajar as pessoas a procurarem a terapia”, disse Nilse, a mais animada, convocando Maria Eduarda a colocar os óculos como se o equipamento estivesse ligado e a supervisora de Enfermagem da Policlínica da Cidadania, Geisa de Oliveira, para sair nas fotos.

Policlínica da Cidadania

Referência em atendimento ambulatorial, a Policlínica da Cidadania oferece consultas em 16 especialidades médicas: alergia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia pediátrica, neurologia, nutricionista, oftalmologia, ortopedia, ortóptica, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia.

Além das consultas, a unidade realiza exames e tratamentos especializados, como audiometria, eletroencefalograma, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamento contínuo dos pacientes.