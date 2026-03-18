O espetáculo acontece no próximo dia 29, domingo, no Teatro Gacemss - Foto: Divulgação

O espetáculo acontece no próximo dia 29, domingo, no Teatro GacemssFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:25

Volta Redonda - O Teatro Gacemss, em Volta Redonda, recebe no próximo dia 29 de março, às 16h, o espetáculo infantil “Jardim das Estrelas Perdidas”, da Cia Ribalta. A apresentação é voltada para crianças e famílias, com uma proposta sensível e lúdica sobre amizade, empatia e a importância das relações humanas.

A história acompanha as amigas Bia e Manu, que, em uma tarde comum, descobrem um jardim mágico escondido no quintal de casa. No local, elas encontram Ash, o misterioso Guardião das Estrelas, que precisa de ajuda para restaurar estrelas que desapareceram do céu.

A partir desse encontro, as personagens embarcam em uma jornada repleta de desafios e descobertas. Ao longo do caminho, aprendem que as estrelas não existem apenas no céu, mas também nos gestos de carinho, amizade e gentileza do dia a dia.

Experiência interativa e cheia de fantasia

Com uma atmosfera poética e trilha envolvente, o espetáculo aposta na imaginação e na interação com o público. As crianças participam ativamente da história, ajudando a reacender as estrelas e se tornando parte fundamental da narrativa.

A montagem combina elementos simbólicos, brincadeiras e momentos de fantasia, criando uma experiência imersiva que estimula valores como empatia, cooperação e afeto.

Ao final, o personagem Ash se despede deixando uma mensagem marcante: a verdadeira magia está nos laços que construímos e na capacidade de espalhar luz e gentileza por onde passamos