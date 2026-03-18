Iniciativa apresentou peça de teatro, palestras e ações educativas voltadas à conscientização e escolhas saudáveis - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Iniciativa apresentou peça de teatro, palestras e ações educativas voltadas à conscientização e escolhas saudáveisFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 18/03/2026 15:07

Volta Redonda - A Segunda Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas de Volta Redonda teve início nesta quarta-feira (18), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. A programação segue até a próxima segunda-feira (23), com atividades realizadas nos períodos da manhã e à tarde, reunindo estudantes do 6º e 7º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. A expectativa é alcançar mais de 5 mil crianças, com idades entre 11 e 13 anos, ao longo da semana.

Promovida com foco na conscientização e prevenção, a iniciativa conta com apresentações teatrais e palestras educativas que abordam os riscos do uso de drogas e reforçam a importância de escolhas responsáveis desde cedo. Um dos destaques da programação é o espetáculo “Tem Alguém Aí?”, produzido pela Cia de Teatro Arte em Cena e dirigido por Stael de Oliveira. A peça aborda, de forma sensível e lúdica, temas como escolhas, consequências e a importância de decisões saudáveis ao longo da vida.

Como parte das ações, os estudantes estão recebendo uma cartilha com as instruções para o acesso ao “Jogo da Prevenção”, uma ferramenta educativa digital desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) em parceria com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead) e a My Journey Tecnologia. A plataforma utiliza uma dinâmica inspirada em jogos de aventura para abordar temas como saúde, autocuidado e prevenção ao uso de substâncias. O jogo está disponível para Android (por meio do aplicativo “Mova Minha Jornada”), iOS e também para computador, pelo link mova-game-oficial.netlify.app/.

Além das apresentações, os alunos também podem interagir com o Seminha, mascote da Semapred, que participa das atividades de forma dinâmica e educativa.

Amanda, de 12 anos, aluna da Escola Municipal Wandir de Carvalho, compartilhou sua percepção sobre a atividade e ressaltou a importância do tema. “Achei o espetáculo ótimo, muito bom. É muito importante falar sobre esse assunto para a gente não entrar no caminho errado e não acontecer a mesma coisa com a gente. Eu vou levar isso para o resto da minha vida”, disse.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, destacou a importância da continuidade das ações e do investimento na prevenção desde cedo.

“A prevenção é o caminho mais eficaz e tem um custo menor. O sucesso da primeira semana nos motivou a dar continuidade ao trabalho, alcançando cada vez mais jovens. Esse público está em fase de formação, e essa reflexão é fundamental. Quanto mais cedo começarmos, melhores serão os resultados. Agradeço ao prefeito Neto e a todas as secretarias envolvidas, porque juntos conseguimos construir uma sociedade mais saudável e com menos violência”, afirmou.

“Investir na prevenção é cuidar das nossas crianças e adolescentes, é garantir um futuro melhor para a nossa cidade. A informação e a orientação são fundamentais para que eles façam escolhas conscientes. Parabenizo todas as equipes envolvidas nesse trabalho tão importante, que contribui para formar cidadãos mais preparados e uma sociedade mais saudável”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.