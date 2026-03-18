Iniciativa apresentou peça de teatro, palestras e ações educativas voltadas à conscientização e escolhas saudáveisFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Segunda Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas mobiliza mais de 5 mil alunos em Volta Redonda
Iniciativa reúne estudantes da rede municipal de ensino no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr.
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Prefeitura de Volta Redonda reforça importância do ECA Digital
Subsecretária de Assistência Social alerta que nova legislação é aliada, mas não substituiu a supervisão de responsáveis por crianças e adolescentes em ambiente virtual
Saúde de Volta Redonda promove ações pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose
Policlínicas da Mulher, da Cidadania e da Melhor Idade já receberam atividades de orientação sobre sinais e sintomas, prevenção e tratamento. ‘Dia T’ vai envolver todas unidades básicas da rede municipal
Projeto ‘Volta Redonda Presente’ fortalece cultura da presença escolar na rede municipal de ensino
Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação estrutura e amplia estratégias de monitoramento, acolhimento e mobilização para combater a infrequência escolar no município
Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva diálogo e música a estudantes do Colégio Estadual Rio de Janeiro
Projeto em parceria com a Alerj e a Batalha da Aposta promoveu conversa com alunos do ensino médio sobre renda extra e profissões do futuro, reflexões sobre oportunidades, mercado de trabalho e novos caminhos
Câmeras de reconhecimento facial da Ordem Pública ajudam a prender foragido da Justiça em Volta Redonda
Tecnologia da prefeitura também auxiliou na identificação de outro procurado por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 10 mil
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