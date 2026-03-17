Destino dos participantes do programa ?Viva a Melhor Idade? é o Hotel Portobello Resort, em MangaratibaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Anúncio da Viagem da Melhor Idade em 2026 terá shows com Biafra e Nico Rezende em Volta Redonda
Destino dos participantes do programa ‘Viva a Melhor Idade’ é o Hotel Portobello Resort, em Mangaratiba, na Costa Verde
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Hospital São João Batista, em Volta Redonda, adquire equipamento com tecnologia de ponta inédito no Rio de Janeiro
Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisão
Revitalização do Memorial Zumbi dos Palmares deve ser entregue até o fim do mês
Espaço cultural recebeu melhorias graças a edital do governo estadual, com destaque para acessibilidade; entrega do espaço revitalizado deve ser no dia 31
Mais câmeras são instaladas e monitoramento cresce em bairros de Volta Redonda
Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê Amarelo
Prefeitura de Volta Redonda promove ação pelo Dia Internacional da Síndrome de Down no Zoo-VR
Atividade será no dia 21 de março (sábado), às 9h30, reunindo pessoas com Síndrome de Down em um momento de integração, diversão e troca de experiências
Banda A Rezza lança turnê "Ô Primeiro" e projeta carreira internacional
O grupo conta ainda com BrunãoDUBASS, no baixo, e Ico Bronzato, que atua na guitarra e na produção musical.
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