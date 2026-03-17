Destino dos participantes do programa ?Viva a Melhor Idade? é o Hotel Portobello Resort, em Mangaratiba - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Destino dos participantes do programa ?Viva a Melhor Idade? é o Hotel Portobello Resort, em MangaratibaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/03/2026 16:18

Volta Redonda - O anúncio oficial da Viagem da Melhor Idade de Volta Redonda em 2026 será feito no próximo dia 20 (sexta-feira), durante um grande baile no Clube Comercial, a partir das 14h, com apresentações dos cantores Biafra e Nico Rezende, trazendo sucessos das décadas de 70 e 80. No evento, os participantes do programa “Viva a Melhor Idade”, das secretarias municipais de Assistência Social (Smas) e de Esporte e Lazer (Smel), receberão a confirmação do destino da viagem deste ano: o Hotel Portobello Resort, localizado em Mangaratiba, de frente para a baía da Ilha Grande e cercado por montanhas cobertas pela Mata Atlântica, na Costa Verde do estado.

A previsão é que cerca de 10 mil idosos participem das viagens este ano, divididos em 30 grupos, com a primeira turma embarcando no dia 4 de maio. As viagens seguem até o mês de outubro, com previsão de o último grupo embarcar no dia 28/10.

O material impresso com o roteiro das viagens será entregue à Melhor Idade durante o baile. Nele constam informações relacionadas aos dois dias do passeio, que incluirão almoço e café da manhã, dia livre para aproveitar os atrativos do hotel – atividades físicas e de lazer com recreadores do local, piscina climatizada, praia, passeios, sala de jogos e música ao vivo, entre outros.

“Na edição do ano passado a Melhor Idade aproveitou o belíssimo Le Canton, em Teresópolis, na serra, e agora terão uma praia e um hotel de alta qualidade para desfrutarem. Nossos idosos merecem, por participarem dos grupos de convivência e das atividades físicas durante o ano. Isso é mais saúde para eles. Enquanto eu for prefeito, nossa terceira idade continuará viajando e sendo mais saudável e feliz”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, idealizador do projeto “Viva a Melhor Idade”.