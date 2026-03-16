Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê Amarelo - Foto: Divulgação/Semop

Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê AmareloFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/03/2026 13:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) segue ampliando o monitoramento por câmeras com a instalação de novos equipamentos em bairros de Volta Redonda. Nos últimos dias, dispositivos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê Amarelo, aumentando a cobertura do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, que acompanhou a instalação das câmeras, destacou que a expansão do monitoramento integra o conjunto de investimentos tecnológicos conduzidos pela Semop, e possibilita uma vigilância inteligente e capaz de atuar preventivamente.

“Faço questão de acompanhar de perto tanto o planejamento quanto a instalação, para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Cada câmera instalada fortalece a nossa capacidade de identificar ocorrências, agir com rapidez e oferecer mais segurança aos moradores desses bairros. É Volta Redonda cada vez mais segura”, afirmou Coronel Henrique.

Cidade Monitorada

Atualmente, Volta Redonda conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pela cidade, integradas a sistemas modernos de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares; trata-se do projeto "Cidade Monitorada". As imagens auxiliam não apenas na elucidação de crimes, mas também em ocorrências como acidentes de trânsito, identificação de foragidos da Justiça e localização de pessoas desaparecidas.

A Semop tem promovido também a incorporação de equipamentos privados à rede pública de segurança, fortalecendo a cobertura do Ciosp. Para integrar o sistema, os equipamentos devem atender a critérios como interesse público, viabilidade técnica com a plataforma de monitoramento e capacidade de armazenamento das imagens por, no mínimo, 20 dias. A adesão é gratuita, e os interessados podem ir até a Semop para participar do projeto. A secretaria fica na Ilha São João e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.