Serviço prepara interessados em oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes que passaram por situações de vulnerabilidade - Foto: Divulgação/Smas

Serviço prepara interessados em oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes que passaram por situações de vulnerabilidadeFoto: Divulgação/Smas

Publicado 13/03/2026 14:30

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda diplomou nesta semana mais cinco famílias para integrar o Serviço Família Acolhedora, iniciativa vinculada ao Departamento de Proteção Especial (DPES). As novas famílias receberam certificado após concluírem uma capacitação conduzida por profissionais da área, incluindo assistente social e psicóloga, voltada à preparação de pessoas interessadas em oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva.

Entre os que concluíram a capacitação está a artesã Raquel de Souza Rezende. Ela conta que conheceu o Serviço Família Acolhedora por meio de um outdoor e decidiu buscar mais informações sobre o projeto.

“Assim que conheci, entrei em contato imediatamente. Uma das funcionárias me atendeu super bem e me explicou sobre o projeto. Depois conversei com meu marido e participamos de uma reunião em que foi apresentado todo o funcionamento do serviço. Eu penso que talvez eu não consiga mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar aqueles que estão à minha volta, dando essa oportunidade de ver a vida com olhos de outra janela, já será muito importante. Estamos na expectativa, fizemos toda a capacitação e juntos queremos contribuir para fazer um mundo melhor para nós e para as futuras gerações”, afirmou.

A aposentada Maria Elena de Jesus Cavalcante também participou da formação ao lado do marido, Antônio, motivada pelo desejo de conhecer melhor a iniciativa.

“Vi o chamado no outdoor e senti vontade de entender melhor o projeto. Durante o curso percebemos como a família acolhedora pode desempenhar um papel importante na vida de crianças e adolescentes que, por vários motivos, estão afastados da família de origem. Minha expectativa é poder proteger, dar amor e cuidar. Estou muito ansiosa para receber essas crianças e realmente ser parte dessa família”, destacou.

Família Acolhedora

O Serviço Família Acolhedora é destinado a crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados da família de origem por decisão judicial, geralmente em decorrência de situações de violência, negligência ou abandono. Nesses casos, as famílias acolhedoras oferecem um ambiente familiar seguro e com atenção individualizada até que seja possível o retorno à família de origem ou o encaminhamento para adoção. A proposta do Serviço Família Acolhedora não tem relação com adoção, mas com uma medida provisória de proteção.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da adesão de novas famílias ao programa e o impacto do acolhimento na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“Receber novas famílias para o Serviço Família Acolhedora é renovar a esperança de muitas crianças e adolescentes que precisam, temporariamente, de cuidado, proteção e afeto. Ser uma família acolhedora é um gesto de grande generosidade e responsabilidade social. Essas famílias abrem suas casas e seus corações para garantir que nenhuma criança enfrente momentos difíceis sem o carinho e a segurança de um lar. Para nós, da Assistência Social, é motivo de muita gratidão e orgulho contar com pessoas dispostas a acolher e transformar vidas”, afirmou.