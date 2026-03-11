Aparelho de alta precisão vai proporcionar procedimentos mais seguros e rápidos no Hospital São João Batista - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 11/03/2026 15:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda adquiriu o Vitreófago Constellation, um equipamento de ponta para cirurgias oftalmológicas, por R$ 820 mil. O aparelho, da Alcon, é utilizado em cirurgias de retina e vítreo, permitindo procedimentos mais seguros e rápidos no Hospital São João Batista (HSJB), que oferta os procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O equipamento é uma plataforma avançada para cirurgias vitreorretinianas, integrando fotocoagulação a laser para tratar doenças vasculares, descolamentos de retina, retinopatia diabética e tumores. Com tecnologia de microincisões, o pós-operatório é mais rápido e seguro. O equipamento integra laser e promove cicatrização precisa, com alta segurança.

"É um dos aparelhos mais modernos do mundo", disse o vice-prefeito Sebastião Faria, diretor-geral do HSJB, lembrando que em janeiro foi adquirido o Facoemulsificador Alcon Legion System para cirurgias de catarata, utilizado pelo projeto Revi-VER, no Centro Oftalmológico Móvel (na Ilha São João) e no HSJB.

"O investimento em equipamentos e infraestrutura, além da valorização dos profissionais, permitiu ao hospital bater recordes no número de cirurgias em 2025", afirmou Faria, ressaltando que a oftalmologia apresentou crescimento de 212,98% em 2025, em relação a 2024.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que Volta Redonda é referência na saúde e que o novo equipamento vai garantir mais segurança e eficiência nas cirurgias oculares. "O Revi-VER devolveu a visão a milhares de pessoas, mas sabemos que há demanda para outros problemas oftalmológicos", disse Neto, acrescentando que o município vai contar com o Hospital dos Olhos, na Ilha São João, em breve.