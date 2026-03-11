Aparelho de alta precisão vai proporcionar procedimentos mais seguros e rápidos no Hospital São João BatistaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda adquire equipamento com tecnologia de ponta para cirurgias oftalmológicas
Aparelho de alta precisão vai proporcionar procedimentos mais seguros e rápidos no Hospital São João Batista
Rede de proteção aos idosos ganha força e registra 19 atendimentos em fevereiro em Volta Redonda
Balanço do Nuai aponta que metade dos assistidos vieram por demanda espontânea, demonstrando que difusão dos direitos vem ocorrendo na cidade
Policlínica da Mulher de Volta Redonda sedia palestra para ampliar atendimento humanizado e proteção às mulheres em situação de violência
Roda de conversa foi conduzida pela equipe do Ceam, ligado à Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (11)
Ação acontece por meio de parceria entre a Secretaria de Assistência Social e uma empresa de consultoria. Há vagas para oito ocupações diferentes
Volta Redonda constrói novo residencial do Minha Casa, Minha Vida para beneficiar quase 200 famílias
Localizado no bairro Morada do Campo, empreendimento do programa do Governo Federal em parceria com a prefeitura tem obras avançadas em diversas frentes
Volta Redonda divulga nova programação para coleta seletiva de lixo domiciliar
Serviço beneficia mais de 100 localidades no município e é executado por duas cooperativas responsáveis pelo recolhimento e transporte dos materiais
