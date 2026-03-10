Empreendimento do programa do Governo Federal em parceria com a prefeitura tem obras avançadas em diversas frentes - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 10/03/2026 14:12

Volta Redonda - A nova etapa do programa Minha Casa, Minha Vida – iniciativa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda –, localizada na Rua Antônio Dias, bairro Morada do Campo, está com as obras adiantadas. Com as etapas de terraplanagem, fundação e alvenaria concluídas, os trabalhos avançam em diversas frentes de forma simultânea, incluindo acabamento, como reboco, emboço, telhado, pintura, além de trabalhos de instalação hidráulica, elétrica, drenagem e interligação com as redes de água e esgoto. Serão construídos, ainda, um reservatório d’água e uma estação de tratamento de esgoto.

Com o andamento das obras, a expectativa é que o conjunto habitacional seja entregue em setembro, sendo que em janeiro já foram entregues 92 unidades do Minha Casa Minha Vida, no bairro Belmonte. O projeto do Morada do Campo contempla 192 apartamentos – divididos em seis blocos com 32 unidades, cada, distribuídos em quatro andares – com sala (incluindo varanda/sacada), dois quartos, banheiro, cozinha conjugada com área de serviço e uma vaga de garagem.

Assim como no Belmonte, os imóveis já contarão com box blindex nos banheiros, assento sanitário e chuveiro elétrico; 2% das unidades serão destinados para Pessoas com Deficiência (PCDs), e elas estarão localizadas no andar térreo, cumprindo as exigências de acessibilidade; e haverá uma biblioteca comunitária e centro recreativo para a realização de atividades diversas.

A segurança também é uma das preocupações, e a Secretaria Municipal de Ordem Pública irá instalar câmeras de monitoramento nas áreas comuns dos condomínios, que serão interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). A Prefeitura adquiriu, ainda, um terreno ao lado do conjunto habitacional para a construção de uma creche.

Manutenção de laços

O assessor da prefeitura, Francisco Sertão, destaca que o objetivo do Minha Casa, Minha Vida é atender a população de baixa renda que reside em situações precárias, priorizando bairros mais carentes e mantendo os beneficiários próximos de suas comunidades originais, a fim de manter as relações comunitárias já existentes. O planejamento exige ainda que os empreendimentos estejam localizados em áreas com infraestrutura urbana pré-existente (saúde, educação, transporte) para evitar custos excessivos de expansão e manter inalterado o cotidiano dos beneficiados.

“A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) realiza um trabalho para identificar, cadastrar e auxiliar as famílias elegíveis no processo documental junto à Caixa Econômica Federal, preferencialmente pessoas que moram nas redondezas, para que elas não modifiquem muito o seu modo de vida, não tenham que pegar outro tipo de condução, e continuem a conviver com os amigos, conhecidos, familiares”, disse.

Mais de duas mil famílias atendidas

Desde 2009, o projeto Minha Casa, Minha Vida beneficiou mais de 2,5 mil famílias, com a construção de unidades nos bairros Santa Cruz, Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte, graças às parcerias dos governos municipal e federal, com financiamento por meio da Caixa Econômica Federal – também responsável por acompanhar as obras. Em Volta Redonda, vários órgãos municipais trabalham em conjunto para oferecer toda a infraestrutura necessária antes da entrega das chaves.

À frente da administração municipal em 2009, quando o programa foi lançado, o prefeito Antonio Francisco Neto lembra que mobilizou o governo, à época, para ser beneficiado pela iniciativa que melhorou a vida de milhares de moradores – e que a prefeitura já se mobiliza para oferecer mais unidades.

“Estamos na fase de projetos finais e de licenciamento para um novo conjunto no bairro Roma, com mais de 190 apartamentos. Nosso objetivo é sempre apresentar a proposta de mais unidades enquanto construímos um novo conjunto, para termos essa mão de obra sempre envolvida, em atividade.”

Quem também acompanha, durante esses anos, a mudança na vida de tantas pessoas é o coordenador geral do programa em Volta Redonda, Paulo Netto. “O município já tinha construído as Vilas da Cidadania, e quando veio o Minha Casa, Minha Vida foi tudo que a gente precisava. Começamos no Três Poços e Santa Cruz, e desde então não paramos, vamos sempre nos candidatar enquanto o programa existir.”