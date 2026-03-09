Programação inclui ações educativas, serviços e iniciativas voltadas ao público feminino ao longo da semana - Foto: Divulgação/Semop

Programação inclui ações educativas, serviços e iniciativas voltadas ao público feminino ao longo da semanaFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) deu início nesta segunda-feira (9) à programação da Semana da Mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo, 8 de março. Nos próximos dias, as atividades e serviços desenvolvidos pela secretaria contarão com ações especiais voltadas ao público feminino, reforçando a valorização, o cuidado e o fortalecimento da segurança das mulheres no município.

A abertura da programação aconteceu na Minicidade do Trânsito, localizada na Ilha São João, com a visita de mulheres pacientes oncológicas do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). Durante a atividade, elas participaram de uma ação educativa ao lado de crianças, estudantes da Escola Municipal Graciema Coura, Vila Rica/Três Poços, acompanhando orientações sobre segurança e comportamento no trânsito em um ambiente lúdico e pedagógico.

A iniciativa promoveu um momento de interação entre gerações, unindo aprendizado, acolhimento e conscientização, além de reforçar a importância da educação para o trânsito como ferramenta de cidadania.

Uma das atendidas pelo GAPC é Eliene Silva. Ela destacou a importância do projeto como ferramenta de educação e multiplicação de conhecimento, pois levam para dentro de casa o que aprendem nas atividades. “É um projeto muito interessante, porque envolve crianças, que são multiplicadoras de conhecimento; porque tem os pais, os vizinhos, os irmãos, os avós. O que eles aprendem aqui, eles podem passar para a família. Tendo essas informações na base, podemos acreditar em um trânsito mais seguro”, afirmou.

Já Fabiana Angélica, que também compõe o grupo do GAPC, ressaltou o caráter educativo e inclusivo da experiência, destacando que a atividade é enriquecedora tanto para quem já dirige quanto para quem ainda está aprendendo. “Muito bacana, muito instrutiva. Estamos aprendendo; para quem não sabe dirigir é muito bom. A gente vê as crianças aprendendo aqui a como atravessar a rua, usar a faixa de pedestres, o sinal de trânsito, as placas. É muito interessante. Vale a pena vir conhecer”, disse.

O secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, enfatizou que a Secretaria de Ordem Pública tem um compromisso permanente com a segurança e o respeito às mulheres, e que a semana comemorativa marca esse conceito.

“A Semana da Mulher é um momento especial para reforçar esse trabalho, promovendo atividades educativas, de conscientização e de valorização da mulher na sociedade. No caso da Minicidade, ainda promovemos essa experiência intergeracional, que é positiva tanto para as crianças quanto para as pacientes oncológicas”, afirmou o secretário.

Minicidade do Trânsito

A Minicidade do Trânsito reproduz um sistema viário urbano completo, com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização, permitindo que os visitantes vivenciem, de forma prática e lúdica, situações reais do dia a dia no trânsito. A iniciativa tem como foco principal a formação desde a infância, estimulando o respeito às leis, a empatia e a responsabilidade coletiva, além de promover inclusão social e aproximação da Segurança Pública com a população.

Semana da Mulher

Além da visita à Minicidade, na Semana da Mulher estão previstas aulas com turmas formadas por mulheres e adolescentes dos projetos “Pilotagem Segura e Cidadã” e “Piloto Cidadão”, que ocorrerão nos dias 10, 11 e 12, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda. As turmas já estão fechadas. Já na quinta-feira, a partir das 18h30, a Semop promoverá uma aula gratuita de Defesa Pessoal para Mulheres, com técnicas práticas e orientações preventivas para o dia a dia. Para participar, basta comparecer ao local da aula: o Complexo Esportivo de Proximidade da Ordem Pública, na Ilha São João, em Volta Redonda.