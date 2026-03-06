Segunda edição do evento foi confirmada para o período de 16 a 20 de março - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Segunda edição do evento foi confirmada para o período de 16 a 20 de marçoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 06/03/2026 16:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda encerrou nesta sexta-feira (6) a Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas, iniciativa voltada para alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Ao longo da semana, mais de 5 mil crianças, com idades entre 9 e 10 anos, participaram de atividades educativas no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal.

Na manhã desta sexta-feira, em reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, foi apresentado o balanço das atividades realizadas durante a semana. Participaram do encontro a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão; o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza; a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai; além de representantes das demais secretarias envolvidas.

Durante o encontro também ficou definida uma segunda edição do evento, que será realizada entre os dias 16 e 20 de março, desta vez para alunos do sexto e sétimo ano da rede municipal, com idades entre 11 e 12 anos. As atividades também acontecerão no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., levando informação, orientação e reflexão para os estudantes por meio de ações educativas e culturais.

“Investir na prevenção é cuidar do futuro das nossas crianças. Quando levamos informação de forma clara e acessível, ajudamos os alunos a compreenderem os riscos e a fazerem escolhas conscientes. A escola é um espaço fundamental para esse trabalho, e nós vamos seguir apoiando ações que fortaleçam a educação e a proteção das nossas crianças”, afirmou o prefeito Neto.

Programação

A Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas contou com apresentações teatrais e palestras educativas voltadas à conscientização sobre riscos do uso de drogas e a importância da prevenção. O espetáculo “Tem Alguém Aí?”, com produção da Cia de Teatro Arte em Cena e direção de Stael de Oliveira, levou aos estudantes uma abordagem sensível e lúdica sobre escolhas, consequências e a importância de tomar decisões saudáveis ao longo da vida.

“Estamos muito felizes de estar encerrando a primeira Semana de Prevenção às Drogas do nosso município. Foram mais de 5 mil crianças com as quais trabalhamos autoestima, valores e fortalecemos fatores de proteção para que elas estejam preparadas para dizer não às drogas. Agradeço ao prefeito Neto e a todos os secretários que estiveram conosco. A prevenção só acontece quando a rede trabalha unida”, ressaltou a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.