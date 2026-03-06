O objetivo da premiação foi homenagear todos os profissionais que se destacaram em 2025 na região do Médio ParaíbaFoto: Divulgação/SMS
Saúde de Volta Redonda tem mais de 20 profissionais homenageados no Prêmio de Honra ao Mérito Heróis da Enfermagem
Evento realizado pelo Coren-RJ e Cofen certificou enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal que se destacaram em 2025
Sejuv promove acesso a passeios culturais para cerca de 400 jovens de baixa renda
Projeto Passaporte Cultural, iniciativa realizada em parceria com o governo estadual, promoveu 33 viagens a museus, teatros e outros equipamentos em 2025
Prefeitura de Volta Redonda promove aula inaugural do curso de introdução à Segurança do Trabalho para PCD
Início da capacitação gratuita para facilitar o acesso ao mercado de trabalho foi nessa quinta-feira, no auditório do Palácio 17 de Julho
Neto proíbe novos ferros-velhos e aumenta fiscalização para evitar furto de fios e cabos em Volta Redonda
Prefeito altera legislação para facilitar trabalho das forças de segurança no combate ao crime que causa prejuízos econômicos e sociais
Nova edição do Marco Zero Cultural acontece neste domingo (8)
Realizado desde o ano passado, evento reúne atrações culturais, de lazer e gastronomia em frente à Igreja de Santo Antônio, no bairro Niterói
Inscrições para curso gratuito de Libras da Prefeitura de Volta Redonda vão até domingo (8)
Interessados podem se inscrever de forma online; Etapa atenderá pessoas a partir de 12 anos
