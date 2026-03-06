O objetivo da premiação foi homenagear todos os profissionais que se destacaram em 2025 na região do Médio Paraíba - Foto: Divulgação/SMS

Volta Redonda - Mais de 20 profissionais da rede municipal de Saúde de Volta Redonda foram homenageados na noite dessa quinta-feira (5) durante o Prêmio de Honra ao Mérito Heróis da Enfermagem, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) e Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado. O objetivo da premiação foi homenagear todos os profissionais que se destacaram em 2025 na região do Médio Paraíba.

A subsecretária municipal de Saúde, Sheila Filgueiras, participou da cerimônia representando a secretária Márcia Cury. “Estamos muito felizes de receber o Coren em nossa cidade, nesse programa fantástico de homenagear os heróis da enfermagem. E homenagear esses profissionais específicos significa homenagear uma equipe que hoje representa uma mão de obra que realmente impacta na qualidade de vida da população. Fico muito feliz de ver colegas se destacando e cuidando das pessoas com primor, zelo e promovendo saúde”, afirmou a subsecretária Sheila.

Pela Atenção Primária, foram premiadas as seguintes profissionais: Gilcilene (coordenadora do Distrito Sanitário/DS3); Andresa Cristina (coordenadora do DS4); Beatriz de Souza (apoio técnico da Divisão da Atenção Básica/DAB); Marcia Patilha (enfermeira da Unidade Básica de Saúde da Família/UBSF Retiro 1); Rosileia (técnica de enfermagem); Ive Gomes (da USBF Eucaliptal; Taize (UBS São Luiz); Francine (enfermeira e gerente da UBSF Jardim Vila Rica); Leila (enfermeira e gerente da UBSF Vila Brasília).

Pelo Hospital São João Batista, receberam a homenagem as enfermeiras Tayane Nunes Matos de Paula e Maria Cecília Silva Santos; e os técnicos de enfermagem Liliane Alves Lima Gonçalves, Marilza Cristiano Caetano Gonçalves, Caio César Soares Da Silva Souza e Juliana Isaltina Cândido Couto.

“A homenagem Heróis da Enfermagem reconhece profissionais que traduzem, na prática diária, a essência do cuidar. Neste ano, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem foram escolhidos por representarem a enfermagem essencialmente assistencial — aquela que permanece ao lado do paciente, oferecendo cuidado, presença, ciência e humanidade. Mais do que um reconhecimento, esta homenagem é uma forma de valorizar quem faz da dedicação ao outro a sua missão todos os dias”, disse a gerente de Enfermagem do HSJB, Glauciléia de Souza Arbach.

Representando o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, foram contemplados os seguintes profissionais: enfermeiros Arielly Cristina de Azevedo VIllarinho, Heloísa dos Reis Antunes, Érica Estevão de Almeida Miguez e Andressa Costa de Souza Moura; técnicos de enfermagem Edvaldo Bernardo Feliciano, Jucelena Silva Ribeiro das Neves, Valquiria Batista e Rosa Helena Maria Alves Viana. Também foi feita homenagem à memória póstuma de Nárgela Olimpia Ribeiro dos Santos.

No total, mais de 300 profissionais foram contemplados no evento, incluindo, além de Volta Redonda, representantes dos municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Barra do Piraí.