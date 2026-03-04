O principal destaque do mês foi o furto de veículo, que registrou queda de 92%, passando de 13 ocorrências em fevereiro do ano passado para apenas um caso - Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - O mês de fevereiro de 2026 confirmou o avanço da segurança pública em Volta Redonda, cidade mais populosa do Sul Fluminense, com mais de 261 mil habitantes. Dados de fevereiro do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram reduções significativas nos principais indicadores criminais em comparação com o mesmo mês de 2025, especialmente nos crimes contra o patrimônio. Latrocínio (roubo seguido de morte) e roubo de carga permaneceram zerados no município em 2026. Enquanto os crimes diminuem, há um aumento na sensação de segurança por parte da população.

O principal destaque do mês foi o furto de veículo, que registrou queda de 92%, passando de 13 ocorrências em fevereiro do ano passado para apenas um caso. Fato que se torna mais expressivo quando considerado que Volta Redonda possui uma frota estimada em 160 mil veículos. O roubo a transeunte apresentou redução de 71%, caindo de sete para dois registros. Já o roubo de rua diminuiu 57%, passando de sete para três ocorrências.

A letalidade violenta também apresentou retração relevante de 50%, reduzindo de seis para três casos. O roubo de veículo caiu 33%, passando de três para dois registros no comparativo anual.

Outros indicadores reforçam o cenário positivo: o furto de celular teve queda de 58%, saindo de 12 para cinco ocorrências, enquanto o furto de bicicleta foi zerado – foram seis registros em fevereiro de 2025 e nenhum neste ano. O roubo em coletivo também permaneceu zerado.

Tendência de queda

No acumulado de janeiro e fevereiro de 2026, os dados confirmam a consistência da política de segurança pública adotada no município.

O furto de veículo apresenta queda de 75% (de 24 para seis), assim como o de bicicleta, que diminuiu 73% (de 11 para três ocorrências). O roubo a estabelecimento comercial caiu 67% (de 3 para 1), já o roubo de rua acumula redução de 53% (de 15 para sete registros). O furto de celular registrou queda de 48% (de 33 para 17), com o roubo a transeunte recuando 44% (de nove para cinco) e a letalidade violenta 36%, passando de 14 para nove casos. Os roubos de celular e de veículo fecham o ranking, com reduções de 33% (três para dois) e 14% (sete para seis), respectivamente.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os resultados são reflexo do planejamento estratégico e investimentos contínuos promovidos pelo governo municipal.

“Os números comprovam a queda da criminalidade em nossa cidade e confirmam que nosso planejamento está sendo executado com eficiência. Em Volta Redonda, não temos o que ‘adoece’ a população, que é a sensação de insegurança. Atuamos com estratégia, integração entre as forças de segurança, uso da tecnologia e presença constante dos agentes nas ruas. É importante destacar também a participação popular, que tem sido fundamental para alcançarmos resultados cada vez mais positivos. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que os indicadores são consequência de uma política permanente de apoio às forças de segurança e de investimentos estruturais.

“Esses números mostram que segurança pública se faz com planejamento, investimento em tecnologia, parceria com o Governo do Estado e integração entre as forças. Mas também se faz com a confiança da população, que participa e acredita no trabalho que temos realizado. Seguimos avançando para tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura para todos”, declarou.

Estrutura que faz Volta Redonda mais segura

Volta Redonda conta atualmente com mais de duas mil câmeras de monitoramento, com leitura de placas veiculares e um sistema de reconhecimento facial, que tem sido fundamental para a prevenção de crimes e identificação rápida de suspeitos e foragidos da Justiça.

Estão em andamento as obras de construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, que vai fortalecer o combate ao crime organizado em toda a região; e a modernização do quartel da Guarda Municipal, que garantirá melhores condições de trabalho aos agentes e mais eficiência no atendimento à população.

Por meio da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, o município vai contar com o Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense e uma unidade do Regimento de Polícia Montada – que realiza policiamento ostensivo a cavalo e será construída na Ilha São João. A parceria também vai proporcionar a ampliação da Operação Segurança Presente, que chegará ao bairro Retiro. Atualmente, ela atende os bairros Vila Santa Cecília, Aterrado e Centro (Avenida Amaral Peixoto e Rodoviária Municipal).

O município também se destaca pela criação e fortalecimento de patrulhas especializadas e pioneiras, como a Patrulha de Proteção ao Idoso, referência no estado do Rio de Janeiro, que já capacitou mais de 10 mil pessoas, inclusive em outros municípios, promovendo prevenção, orientação e respeito aos direitos da população.

Outro diferencial na segurança pública de Volta Redonda é a proximidade com a população. Atualmente, de forma suplementar, mais de 23 mil pessoas participam dos grupos de WhatsApp da Secretaria de Ordem Pública, que crescem diariamente atendendo os 122 bairros da cidade, criando um canal direto de comunicação para denúncias e troca de informações em tempo real.