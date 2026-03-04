Projeto fechou mês de março com mais de 200 procedimentos realizados - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Projeto fechou mês de março com mais de 200 procedimentos realizadosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/03/2026 14:01

Volta Redonda - O projeto Revi-VER, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em julho de 2021, para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde), fechou a etapa do mês de março com mais 200 procedimentos do tipo realizados. Os pacientes foram operados no centro oftalmológico móvel que fica na Ilha São João – 100 na segunda-feira, dia 2, e 100 na terça-feira, dia 3.

Nessa terça-feira, o Revi-VER ainda realizou 150 consultas pré-cirúrgicas, necessárias para, entre outras avaliações, fazer a medida da lente intraocular (LIO) que será implantada durante a operação de catarata, procedimento conhecido como biometria ocular. E ainda 180 consultas pós-operatórias para pacientes que fizeram a cirurgia há 30 dias. Todos os atendimentos foram agendados previamente.

“A cada mês, o Revi-VER ajuda centenas de pessoas a enxergar melhor. Tudo de graça, pelo SUS. Desde o lançamento, em julho de 2021, foram mais de 26 mil cirurgias realizadas. É muita gente impactada positivamente pela iniciativa. A maioria dos atendimentos é feita no centro oftalmológico móvel, na Ilha São João, mas quando o paciente precisa de monitoramento, disponibilizamos o centro cirúrgico do Hospital São João Batista (HSJB). Assim, conseguimos atender a todos que precisam”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que o atendimento de oftalmologia em Volta Redonda vai avançar ainda mais quando o Hospital dos Olhos, que está sendo construído na Ilha, ficar pronto.

Exames na Policlínica da Cidadania

Durante todo o mês de março, o Instituto de Olhos Parolin (empresa contratada pela prefeitura para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município) vai ofertar 400 exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnosticar diversos tipos de doença, no Centro Oftalmológico Dr. Rosuel Zaidan, na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira. O mutirão iniciado em fevereiro, quando foram realizados 700 OCTs, tem como objetivo zerar a fila pelo exame no município.

Também no Centro Oftalmológico, são ofertados exames de retinografia e campo visual (campimetria), que são exames complementares para avaliar a saúde da retina, nervo óptico e a extensão da visão.