Projeto fechou mês de março com mais de 200 procedimentos realizadosFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Projeto Revi-VER faz mais 200 cirurgias de catarata em Volta Redonda
Atendimentos na Ilha São João, nesta semana, também incluíram consultas pré e pós-operatórias
Guarda Municipal de Volta Redonda prende foragido da Justiça
Mandado de prisão foi cumprido após abordagem no bairro Jardim Europa; ação reforça integração entre os setores de inteligência e patrulhamento ostensivo
Saúde de Volta Redonda promove Semana de Combate à Obesidade
Unidades da Atenção Primária realizarão atividades físicas e orientações para o público a partir desta quarta-feira (4)
Parque Aquático de Volta Redonda sedia Clínica de Natação Thiago Pereira neste fim de semana
Treinamento gratuito é voltado para alunos de natação, dos 7 aos 17 anos, que já saibam nadar os estilos crawl, costas, peito e borboleta
Prefeitura de Volta Redonda encerra inscrições para nova turma do ‘Passaporte Universitário’ nesta sexta-feira (6)
O curso gratuito de preparação para o Enem é uma iniciativa da Secretaria da Juventude voltada para estudantes de escola pública do município
Volta Redonda abre Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas para alunos da rede municipal de ensino
Iniciativa segue até sexta-feira (6) com teatro e palestras educativas para estudantes de 9 e 10 anos
