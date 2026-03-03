Treinamento gratuito é voltado para alunos de natação, dos 7 aos 17 anos - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 03/03/2026 14:43

Volta Redonda - O maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos e medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres 2012, o nadador Thiago Pereira, promove a Clínica de Natação neste fim de semana, no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda. O evento de imersão, gratuito, é voltado para alunos de natação, que tenham entre 7 e 17 anos de idade, com vivência – saibam nadar os quatro estilos (crawl, costas, peito e borboleta) – e potencial em treinamento.

A pré-inscrição para a Clínica de Natação Thiago Pereira deve ser feita pelo link: https://forms.office.com/r/SGf5edHXZk. As vagas são limitadas em 50 para o sábado, dia 7, e 50 para domingo, dia 8. A imersão acontece das 8h às 17h e inclui treinos na piscina, palestras, dinâmicas educativas e momentos de troca de experiências, com foco no desenvolvimento esportivo, na disciplina, no trabalho em equipe e na formação cidadã.

Após fazer a pré-inscrição, cada aluno selecionado será alocado para participar de um dos dias de clínica, conforme critérios da organização do evento. Os pais ou responsáveis pelos contemplados com uma vaga serão comunicados pelo e-mail informado na pré-inscrição para que façam a matrícula de forma presencial, em local indicado.

Clínica será ministrada pelo coach Alexandre Pussield

A Clínica de Natação será ministrada pelo coach Alexandre Pussield. O profissional foi técnico da Seleção Brasileira de Natação nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e Londres, em 2012. O treinador ainda comandou equipes de outros quatro países: Kuwait, Paraguai, Aruba e Antilhas Holandesas, além da seleção americana de águas abertas.

Além dele, o treinamento vai contar com a presença do nadador Thiago Pereira. “O objetivo do projeto é motivar a natação, ampliar o número de praticantes do esporte, e quem sabe futuramente ter mais atletas, mais representantes do Brasil nas piscinas. É muito importante mostrar pelo esporte que não é só o corpo que precisa estar treinado, mas a cabeça, os valores, todo um contexto que leva a bons resultados”, falou Thiago Pereira.

Depois de Volta Redonda, o Instituto Thiago Pereira leva o projeto, viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e com patrocínio da iniciativa privada, para Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Aracaju (SE).