O Bloco da Vida repetiu o espetáculo apresentado no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, com o enredo "Baile de Máscaras" - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/03/2026 15:01

Volta Redonda - O melhor do Carnaval 2026 aterrissou em Volta Redonda na noite desse sábado, dia 28. Milhares de pessoas ocuparam as margens da Rua 14, na Vila Santa Cecília, para acompanhar os desfiles do Bloco da Vida, a maior agremiação carnavalesca da terceira idade, e da Unidos do Viradouro, campeão do grupo especial do Rio de Janeiro.

O Bloco da Vida repetiu o espetáculo apresentado no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, com o enredo “Baile de Máscaras”. A agremiação passou pela avenida com 600 integrantes, distribuídos em 13 alas e três carros alegóricos. Além dos principais componentes do bloco: a alegria e energia contagiantes dos componentes da Melhor Idade.

Suely Alarcon e Célia Regina, amigas que frequentam o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Vila Rica/Três Poços, desfilaram na ala “Incas” e estavam emocionadas de abrir o desfile da campeã do Rio. “É a primeira vez que desfilo no bloco. É muito bom, a resposta do público é muito positiva. Agora, vou desfilar todo ano”, disse Suely. Célia Regina já havia desfilado antes, mas ficou afastada uns anos. “Gostei muito de ter voltado. As pessoas são animadas e o espetáculo é lindo. Quero sempre fazer parte”, falou.

O casal de mestre sala e porta-bandeira, Valdecir da Silva Francisco e Lana Cristina também arrasou na avenida. “Já desfilei no carro abre-alas, na comissão de frente e na bateria. Neste ano fiz minha estreia como porta-bandeira do Bloco da Vida. É uma honra fazer parte desse grupo”, disse Lana. Valdecir já perdeu a conta de quantas vezes desfilou como mestre sala. “São muitos anos nessa função, que já dividi com muitas porta-bandeiras, mas todo ano a emoção é diferente”.

E essa emoção é percebida pelo público. O casal Rosemere Carvalho e Etore Martins Maurício, morador do bairro Laranjal, está junto há 55 anos, e um dos programas preferidos é assistir ao desfile do Bloco da Vida. “A gente vem todo ano, é sempre muito bonito e também nos sentidos representados. Hoje, a Melhor Idade é ativa e tem muita vitalidade. Viemos no sábado de Carnaval e voltamos para ver o Bloco da Vida e a Viradouro”, contou Rosemere, garantindo que em 2027 vai estar na Vila de novo.

“Para mim, essa noite reuniu dois grupos campeões na avenida. A Melhor Idade de Volta Redonda é campeã em vitalidade, disposição, alegria e samba no pé. E a Unidos do Viradouro trouxe a beleza que apresentou na Marquês de Sapucaí, comprovando ser merecedora do título de campeã do Rio. Esse espetáculo foi a melhor forma de brindar o fim de mais um Carnaval com a população de Volta Redonda e região”, disse o gestor do Banco da Cidadania e responsável pela organização do Bloco da Vida, Ricardo Ballarini.

A campeão do Carnaval do Rio desfilou logo após o Bloco da Vida encerrar sua participação no Carnaval 2026. A Unidos do Viradouro, de Niterói, conquistou seu quarto título no Grupo Especial do Carnaval do Rio com um enredo em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. Para o desfile em Volta Redonda, a escola trouxe 151 componentes, entre ritmistas, diretor de bateria, passistas, harmonias, casal de mestre-sala e porta-bandeira, apresentador do casal, velha guarda, baianas, ala coreografada, além do cantor, cavaquinhista e a torcida com bandeirões e fumaça colorida.

Roberto dos Santos, morador do bairro São Cristóvão, estava com a filha Mariana, de 15 anos. “Viajamos no feriado de Carnaval, então viemos hoje prestigiar o Bloco da Vida e ver um pouco da campeão Viradouro. Foi tudo muito bonito. As fantasias, o vermelho intenso, a alegria contagiante no rosto dos campeões. Valeu muito a pena, obrigado à prefeitura por prolongar um pouco mais a magia do Carnaval em Volta Redonda”, disse Roberto.

O prefeito Antonio Francisco Neto chegou cedo para acompanhar o desfile e fe questão de cumprimentar o público entre um desfile e outro. “Obrigado pela presença de todos vocês que vieram prestigiar o desfile do Bloco da Vida, orgulho da nossa cidade, e também à campeã Viradouro. Agradeço ainda à FOA (Fundação Oswaldo Aranha – representada no palanque pelo presidente Eduardo Prado) e ao deputado Munir pela parceria sempre”, disse.

Neto lembrou que essa festa de encerramento do Carnaval já se tornou tradicional em Volta Redonda. “Todo mundo já sabe que a campeã do Carnaval do Rio vem à cidade para desfilar com o Bloco da Vida. A expectativa durante a apuração na Quarta-feira de Cinzas é diferente para os moradores daqui. O que será que vamos ver na Vila Santa Cecília? Essa é a pergunta enquanto conferem as notas dos jurados”, brincou Neto.

“E vamos seguir a tradição. É muito bom ver a Vila Santa Cecília cheia de gente, comemorando a Melhor Idade. O Bloco da Vida merece toda a nossa reverência, todos que estão lá ajudaram a construir Volta Redonda. E o espetáculo apresentado pela Viradouro dispensa comentários. Que noite linda!”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto também acompanhou o “Desfile das Campeãs” do palanque montado ao lado da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. “É sempre uma alegria ver o Bloco da Vida desfilar. E eu sempre vou estar aqui para prestigiar a Melhor Idade mais animada do Brasil. Participei da criação do bloco, lá em 1998, e é muito bom ver que o projeto segue firme”, falou Munir, elogiando também o desfile da Viradouro. “É um espetáculo que, graças à prefeitura, chega para muitas pessoas que talvez nunca tivessem oportunidade de ir ao Rio assistir”, comentou.

Ainda estavam no palanque de autoridades os secretários de Ordem Pública, Coronel Henrique, de Esporte e Lazer, Rose Vilela, da Juventude, Munir Filho, e de Cultura, Anderson de Souza, além da subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, que apresentou o bloco “Pule, brinque e cuide”, de combate ao trabalho infantil. Também prestigiaram o desfile os vereadores Cacau da Padaria, Wilsemar Máximo Curty, o Simar, e Nilton Alves de Faria, o Neném, e a delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, Juliana Montes.

Sejuv Folia

No mesmo dia, a Vila Santa Cecília também recebeu o “Sejuv Folia”, bloco de pós-Carnaval da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda. O evento, embaixo da biblioteca, também atraiu foliões que curtiram Hitmaker – DJ, cantor, compositor e produtor musical, donos de grandes sucessos deste Carnaval –, o cantor Caio no Pagode, o rapper TH6 e o DJ Gustavo Peixoto. O bloco solidário também arrecadou alimentos para doação com a troca por abadás.