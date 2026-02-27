Eles vão atuar nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina de Família e ComunidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, recebe 17 novos médicos residentes
Eles vão atuar nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade
Prefeito Neto veta reajuste salarial ao próprio subsídio
Remuneração do chefe do Executivo está fixada em R$ 17.440,00 desde janeiro de 2013. No período, economia estimada aos cofres públicos é de cerca de meio milhão de reais, sem atualizações
Volta Redonda promove Seminário e Oficina da Primeira Infância Antirracista
Evento coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, em parceria com outras secretarias e autarquias municipal, além dos governos estadual e federal
Prefeitura de Volta Redonda paga salário de fevereiro com reajuste ao funcionalismo
Servidores tiveram pagamento reajustado em 4,26%, conforme índice que mede a inflação. Com medida, nenhum funcionário receberá remuneração menor que R$ 2.171
Prefeitura de Volta Redonda adere à Plataforma Fala.Br e amplia transparência no acesso à informação
Iniciativa fortalece o compromisso da administração municipal com a transparência, a eficiência e o respeito ao cidadão
Bloco da Vida e Unidos do Viradouro se apresentam em Volta Redonda neste sábado (28)
Desfiles do maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil e da campeã do Carnaval do Rio serão a partir das 20h, na Rua 14, na Vila Santa Cecília
