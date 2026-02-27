Eles vão atuar nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/02/2026 15:51

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta sexta-feira (27) 17 novos médicos aprovados para o Programa de Residência Médica da unidade. A recepção foi realizada no auditório do hospital e marcou o início de uma nova etapa na formação dos profissionais.

Ao todo, são cinco residentes para Pediatria, dois para Cirurgia Geral, seis para Clínica Médica e quatro para Medicina de Família e Comunidade. Durante o encontro, os novos médicos foram apresentados à coordenação de residência, à direção médica, à equipe de supervisão, aos setores de Qualidade e à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Também foram abordados temas essenciais relacionados à rotina da residência médica, normas institucionais e fluxos internos da unidade.

Entre os novos residentes está Deusiane Oliveira, da Pediatria, que falou sobre a emoção de conquistar uma vaga na residência médica. “É uma sensação muito gratificante, porque a gente estuda muito para chegar aqui. No cenário que a gente tem hoje no país, com cada vez mais médicos se formando, realmente é um privilégio conseguir, logo depois de formado, entrar para a residência. A gente entende que é um processo de muito sacrifício, estudo e plantão, mas que no final vale a pena. Eu estou empolgada e com bastante expectativa. Eu me formei no UniFOA e conheço o Munir Rafful, tenho ele no meu coração e realmente é onde eu queria estar”, destacou.

O coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) do HMMR, Dr. Luciano Rodrigues Costa, ressaltou o orgulho da instituição em receber os novos profissionais e destacou o impacto positivo da residência para a população.

“É com muito orgulho que recebemos esses novos residentes. Sabemos que é difícil conquistar uma vaga de residência no país, e o fato de termos preenchido todas as vagas mostra a força do nosso programa. Isso significa mais médicos qualificados e um atendimento ainda melhor para a população”, pontuou.

Fortalecimento da assistência hospitalar

Durante a recepção, o diretor-médico da unidade, Dr. Rogério Almeida, destacou a importância do programa para o fortalecimento da assistência hospitalar e para a qualificação contínua dos serviços prestados à população.

“Mais um ano a gente está tendo a satisfação de estar recebendo os residentes aqui no Hospital do Retiro. O Programa de Residência Médica exige um hospital estruturado, com profissionais especializados e com vocação para o ensino. O mais beneficiado com isso é o paciente. Eu considero a residência como um alicerce da qualidade de atendimento para um hospital”, afirmou.

“Receber esses novos residentes é motivo de grande satisfação. A Residência Médica é um dos pilares do Hospital do Retiro, pois une ensino e atendimento à população. Estamos investindo na qualificação profissional e, ao mesmo tempo, fortalecendo a rede pública de saúde, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade para nossa população”, destacou a diretora-geral do HMMR e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.