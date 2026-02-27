Servidores tiveram pagamento reajustado em 4,26%, conforme índice que mede a inflação - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/02/2026 15:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda efetuou nesta sexta-feira (27) o pagamento do salário referente ao mês de fevereiro aos servidores ativos, inativos e pensionistas, já com a aplicação do reajuste anual concedido ao funcionalismo público municipal.

Os servidores que têm como base o salário mínimo nacional (R$ 1.621,00) receberam reajuste de 6,7% em janeiro. Para as demais faixas salariais, foi aplicado o percentual de 4,26%, correspondente ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial que mede a inflação no país.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a atualização salarial foi possível graças à aprovação da matéria pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária, garantindo que os servidores já recebessem os valores corrigidos na folha de fevereiro.

“Agradeço à Câmara Municipal que, mesmo no período de recesso, aprovou nossa solicitação. Estamos garantindo a reposição para o servidor não perder o poder de compra. E vamos continuar mantendo os pagamentos em dia, no último dia útil do mês trabalhado”, frisou Neto.

Com os reajustes implementados, nenhum servidor municipal passa a receber remuneração inferior a R$ 2.171,00 — valor cerca de 34% superior ao salário mínimo nacional. Segundo a Secretaria Municipal de Administração (SMA), no caso dos aposentados e pensionistas, o percentual concedido supera o índice aplicado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que utiliza o INPC como referência, que foi de 3,9%.

Quarto reajuste consecutivo

Este é o quarto reajuste seguido concedido pela atual gestão, beneficiando aproximadamente 14 mil servidores da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, além de inativos, pensionistas, ocupantes de funções de confiança, cargos comissionados e secretários municipais. Não havendo reajuste para o prefeito, que ao encaminhar projeto de lei para o legislativo vetava o próprio reajuste.

Nos últimos anos, os percentuais concedidos também ficaram acima da inflação medida pelo IPCA:

•2025: 5% (inflação de 4,56%);

•2024: 7% (inflação de 4,83%);

•2023: 7,42% (inflação de 4,62%).

Valorização contínua do funcionalismo

Além da reposição inflacionária, a atual gestão ampliou benefícios ao funcionalismo. O auxílio-alimentação foi reajustado de R$ 250 para R$ 350, e foi criada a cesta-básica no valor de R$ 350 para aposentados e pensionistas, equiparando-os aos servidores da ativa.

A administração municipal também mantém o compromisso de efetuar o pagamento no último dia útil do mês trabalhado, assegurando equilíbrio fiscal e respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

“O servidor merece. Seguiremos trabalhando para ampliar benefícios, mantendo a responsabilidade com as contas públicas e honrando o compromisso de pagar em dia”, afirmou o prefeito.