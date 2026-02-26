Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, comemorou a formatura de doze médicos especialistas durante cerimônia na noite dessa quarta-feira, dia 25. O evento, no auditório da Unimed Volta Redonda, contou com a presença do diretor-médico do hospital, Flávio Augusto de Souza Reis, que representou o diretor-geral da unidade, o vice-prefeito Sebastião Faria; e do coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme), Filippo Gustavo do Carmo Coutinho, que também é supervisor do Programa de Clínica Médica.
Os dois receberam os formandos, seus familiares e amigos, juntamente com os supervisores dos programas de Anestesiologia, o médico Adrianno Bastos Silva Alves; e do Programa de Ginecologia e Obstetrícia, a médica Debora Cristina Rebelo Silva; e os preceptores dos programas de Cirurgia Geral, o médico Evandro de Moraes e Silva; e de Cirurgia Vascular e Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Fábio Monteiro. Cada um ficou responsável por entregar o certificado aos médicos que cursaram a sua especialidade.
Flávio Reis, que representou a direção do HSJB, cumprimentou os formandos e parabenizou pela conquista. “Vocês alcançaram a plenitude médica, se tornaram especialistas. Sei que a medicina é uma carreira difícil e o período da residência é o mais intenso. São 60 horas semanais dedicadas ao aprendizado e principalmente aos pacientes. Fiquem orgulhosos dessa conquista, pois nós do hospital estamos orgulhosos de vocês”, disse o médico.
O coordenador da Comissão de Residência Médica, Filippo Coutinho, agradeceu ao hospital por receber os residentes e afirmou que o programa é uma via de mão dupla: ganham os médicos e ganha a população assistida pela unidade.
“Essa é mais uma vitória de vocês. A residência é um período intenso, mas é o método mais eficaz de formar um especialista desde 1889. E quando se trata de um hospital do SUS (Sistema Único de Saúde), há uma imersão na realidade de quem mais carece de assistência. Tentem manter essa relação de proximidade com o paciente que conseguimos ter durante a residência, nunca percam a oportunidade de fazer um pouco mais”, aconselhou Filippo Coutinho.
Aprendizado na prática
Entre os formandos estava Guilherme Manarino, que concluiu o programa de residência em Cirurgia Vascular e Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, que tem duração de três anos. “A residência é um período de muito aprendizado, estudamos muito e, principalmente, praticamos muito, sempre com orientação de profissionais muito experientes. E num hospital público do porte do São João Batista, que é referência na região, a demanda é muito grande. E isso ajuda a aprender na prática a especialidade”, falou.
Júlia Lima Vieitas e Rovane Mohallem Correa Domingues fizeram a residência em Clínica Médica, que tem duração de dois anos, e também elogiaram a estrutura do HSJB. Os dois já conheciam o hospital, pois fizeram o curso de medicina no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).
“Optei pela Clínica Médica assim que saí da faculdade, foi um grande aprendizado. Agora, vou fazer outra especialidade, a Hematologia”, disse Júlia. Já Rovane vai seguir os estudos na área de Oconcologia. “Fui muito bem recebido pelo HSJB e pelos profissionais da unidade. Com certeza aprendi muito nesses dois anos.”
O diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, afirmou que a implementação de um programa de residência médica é fundamental para um hospital público.
“A presença de residentes, sob a supervisão de preceptores experientes, eleva o padrão de cuidado. Residentes trazem atualização científica constante, ajudando a encontrar as melhores soluções para diagnósticos complexos, e atuam diretamente na rotina hospitalar, plantões e atendimentos, o que contribui para a ampliação do acesso da população a especialidades médicas. Além disso, hospitais do SUS que oferecem residência ajudam a fixar profissionais qualificados na rede pública, formando médicos que já conhecem a realidade e os desafios do sistema”, disse Faria.
Formandos da residência médica do HSJB
Anestesiologia: Lucas de Souza Ezequiel Saulo Leal Teixeira
Clínica Médica: Júlia Lima Vieitas Rovane Mohallem Correa Domingues Yago Luís Lima da Silva
Cirurgia Geral: Gabriel Coufal Borges Marcelo de Oliveira Pinheiro
Cirurgia Vascular: Caio Mario Villela de Carvalho
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular: Guilherme Mannarino Carmo Silva Ribeiro
Ginecologia e Obstetrícia: Amanda David de Brito Natália dos Santos Marliére Sarah Lages Coelho
