Ao todo, doze profissionais concluíram residência Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2026 14:39

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, comemorou a formatura de doze médicos especialistas durante cerimônia na noite dessa quarta-feira, dia 25. O evento, no auditório da Unimed Volta Redonda, contou com a presença do diretor-médico do hospital, Flávio Augusto de Souza Reis, que representou o diretor-geral da unidade, o vice-prefeito Sebastião Faria; e do coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme), Filippo Gustavo do Carmo Coutinho, que também é supervisor do Programa de Clínica Médica.

Os dois receberam os formandos, seus familiares e amigos, juntamente com os supervisores dos programas de Anestesiologia, o médico Adrianno Bastos Silva Alves; e do Programa de Ginecologia e Obstetrícia, a médica Debora Cristina Rebelo Silva; e os preceptores dos programas de Cirurgia Geral, o médico Evandro de Moraes e Silva; e de Cirurgia Vascular e Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Fábio Monteiro. Cada um ficou responsável por entregar o certificado aos médicos que cursaram a sua especialidade.

Flávio Reis, que representou a direção do HSJB, cumprimentou os formandos e parabenizou pela conquista. “Vocês alcançaram a plenitude médica, se tornaram especialistas. Sei que a medicina é uma carreira difícil e o período da residência é o mais intenso. São 60 horas semanais dedicadas ao aprendizado e principalmente aos pacientes. Fiquem orgulhosos dessa conquista, pois nós do hospital estamos orgulhosos de vocês”, disse o médico.

O coordenador da Comissão de Residência Médica, Filippo Coutinho, agradeceu ao hospital por receber os residentes e afirmou que o programa é uma via de mão dupla: ganham os médicos e ganha a população assistida pela unidade.

“Essa é mais uma vitória de vocês. A residência é um período intenso, mas é o método mais eficaz de formar um especialista desde 1889. E quando se trata de um hospital do SUS (Sistema Único de Saúde), há uma imersão na realidade de quem mais carece de assistência. Tentem manter essa relação de proximidade com o paciente que conseguimos ter durante a residência, nunca percam a oportunidade de fazer um pouco mais”, aconselhou Filippo Coutinho.

Aprendizado na prática

Entre os formandos estava Guilherme Manarino, que concluiu o programa de residência em Cirurgia Vascular e Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, que tem duração de três anos. “A residência é um período de muito aprendizado, estudamos muito e, principalmente, praticamos muito, sempre com orientação de profissionais muito experientes. E num hospital público do porte do São João Batista, que é referência na região, a demanda é muito grande. E isso ajuda a aprender na prática a especialidade”, falou.

Júlia Lima Vieitas e Rovane Mohallem Correa Domingues fizeram a residência em Clínica Médica, que tem duração de dois anos, e também elogiaram a estrutura do HSJB. Os dois já conheciam o hospital, pois fizeram o curso de medicina no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Optei pela Clínica Médica assim que saí da faculdade, foi um grande aprendizado. Agora, vou fazer outra especialidade, a Hematologia”, disse Júlia. Já Rovane vai seguir os estudos na área de Oconcologia. “Fui muito bem recebido pelo HSJB e pelos profissionais da unidade. Com certeza aprendi muito nesses dois anos.”

O diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, afirmou que a implementação de um programa de residência médica é fundamental para um hospital público.

“A presença de residentes, sob a supervisão de preceptores experientes, eleva o padrão de cuidado. Residentes trazem atualização científica constante, ajudando a encontrar as melhores soluções para diagnósticos complexos, e atuam diretamente na rotina hospitalar, plantões e atendimentos, o que contribui para a ampliação do acesso da população a especialidades médicas. Além disso, hospitais do SUS que oferecem residência ajudam a fixar profissionais qualificados na rede pública, formando médicos que já conhecem a realidade e os desafios do sistema”, disse Faria.

Formandos da residência médica do HSJB

Anestesiologia:

Lucas de Souza Ezequiel

Saulo Leal Teixeira

Clínica Médica:

Júlia Lima Vieitas

Rovane Mohallem Correa Domingues

Yago Luís Lima da Silva

Cirurgia Geral:

Gabriel Coufal Borges

Marcelo de Oliveira Pinheiro

Cirurgia Vascular:

Caio Mario Villela de Carvalho

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular:

Guilherme Mannarino Carmo Silva Ribeiro

Ginecologia e Obstetrícia:

Amanda David de Brito

Natália dos Santos Marliére

Sarah Lages Coelho