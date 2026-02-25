Evento da SMDH aconteceu nessa terça-feira (24) na Câmara MunicipalFoto: Geraldo Rodrigues - Secom/PMVR
Volta Redonda comemora os 94 anos da conquista do direito ao voto das mulheres no Brasil
Evento da SMDH aconteceu nessa terça-feira (24) na Câmara Municipal e contou com participantes de diversas lideranças e instituições
Prefeito Neto e deputado Munir Neto avançam com o Governo do Estado em obras e novos investimentos para Volta Redonda
Reunião com o secretário estadual das Cidades tratou do Parque RJ, pavimentações e melhorias viárias importantes para o município
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebe certificação internacional por cuidados do AVC
Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do Retiro
Comandante do Regimento de Polícia Montada visita local das futuras instalações da unidade em Volta Redonda
Antes de conhecer o espaço, na Ilha São João, tenente-coronel Isaac Saraiva esteve no gabinete do prefeito Neto e anunciou que pretende trazer o serviço de equoterapia para o município
Assistência Social de Volta Redonda promove mutirão para inclusão e atualização no CadÚnico no Cras Retiro
Ação acontece nesta quarta e sexta-feira (25 e 27), das 9h às 16h. É necessário levar documentação original de todos os moradores da residência
Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Introdução à Segurança do Trabalho direcionado a PCDs
Interessados podem se inscrever até 2 de março; são 30 vagas disponíveis para a capacitação, que terá duração de quatro meses
