Evento da SMDH aconteceu nessa terça-feira (24) na Câmara MunicipalFoto: Geraldo Rodrigues - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2026 16:29

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) realizou nessa terça-feira (24), na Câmara Municipal, um evento em comemoração ao Dia da Conquista do Voto Feminino, celebrado em todo 24 de fevereiro, marcando os 94 anos desse marco histórico em prol da luta das mulheres por igualdade de direitos. O tema do encontro, que teve a participação de lideranças e instituições do setor, foi “A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas”.

A subsecretária municipal Juliana Rodrigues representou a secretária Glória Amorim e destacou a participação expressiva para debater a conquista do voto feminino. “O nosso voto é individual, mas faz a diferença no coletivo para a nossa vida e da população, para a geração atual e as futuras, porque é um voto consciente”, disse.

A vereadora Carla Duarte pontuou que a mulher consegue vencer os desafios com a união de outras mulheres. "Eu e a (também vereadora) Gisele Klinger somos exemplo da força do voto femininos como representantes eleitas, sendo as únicas entre 21 representantes.”

A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Juliana Montes, condenou o discurso de ódio e desprezo que ainda há em relação aos direitos das mulheres, sugerindo a punição criminal para os agressores. “Quanto mais a gente avança, o sistema estrutural não quer perder o espaço de poder e reage de forma violenta”, afirmou.

O deputado Munir Neto foi representado pela assessora Denise Carvalho, que abordou as dificuldades e a luta de superação de obstáculos pelas mulheres em suas profissões e vida. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, falou das dificuldades que enfrentou no início do seu trabalho em política esportiva devido à pequena participação de mulheres neste espaço de poder. “Nesses 94 anos de conquista do voto feminino, percebo como um momento de esperança a ampliação a participação na área esportiva, no espaço político.”

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, lembrou que o voto feminino é um direito constitucional e democrático que as mulheres conquistaram para mudar e melhorar a sociedade, tornando-a mais justa e igualitária, através da mobilização e dos movimentos sociais. “O país ocupa a 133ª posição no ranking de 189 países com baixa representação de mulheres no parlamento, faltando muito ainda para avançar no espaço de poder que merece estar.”

Durante o evento, as participantes apresentaram diferentes perspectivas sobre gênero, raça, diversidade e participação política, ampliando o olhar sobre a construção no espaço de poder de uma sociedade mais plural e inclusiva.