Reunião com o secretário estadual das Cidades tratou do Parque RJ, pavimentações e melhorias viárias importantes para o municípioFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2026 15:53

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e o deputado estadual Munir Neto estiveram nesta quarta-feira (25) no Rio de Janeiro, em reunião com o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, para tratar de investimentos e obras estruturantes para o município.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, e o assessor parlamentar Israel Carlos.

Durante a reunião, foram acertados os últimos detalhes para a abertura do processo de licitação do Parque RJ, que será implantado no Parque da Pedreira, no bairro Voldac. O projeto é considerado estratégico para ampliar as áreas de lazer, convivência e desenvolvimento urbano da cidade. A verba para obra já está reservada pelo secretário de Estado.

Outro ponto tratado foi a obra da Estrada Roma-Getulândia, que será entregue em meados de março. O asfaltamento, executado pelo Governo do Estado, está em fase final, com a sinalização já sendo implantada. As prefeituras de Volta Redonda e Rio Claro ficarão responsáveis pela instalação da iluminação pública ao longo da via. O secretário Douglas Ruas também garantiu a colocação de tachas refletivas ao longo de toda a via, que reforçam a segurança para motoristas que trafegam à noite.

Foi confirmado ainda o início do asfaltamento da Estrada União, importante ligação entre a região do Retiro e a Fundação Beatriz Gama, ampliando a mobilidade urbana e melhorando o acesso entre bairros.

“Estamos investindo muito em todo o estado, muito na região Sul Fluminense e aí podemos citar Volta Redonda como beneficiada com muitos projetos. Em breve estaremos na cidade entregando o asfaltamento e iniciando essa grande iniciativa que é o Parque RJ”, destacou Douglas Ruas.

Para finalizar a agenda, o prefeito e o deputado apresentaram ao secretário estadual um planejamento elaborado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), contendo as principais demandas de asfaltamento dentro dos bairros de Volta Redonda. Douglas Ruas informou que levará o pedido ao governador Cláudio Castro para análise e viabilização de novos investimentos.

“O Douglas Ruas sempre nos atende muito bem, com muito carinho por Volta Redonda. Gratidão não prescreve e temos de ser muito gratos a ele por esta recepção”, disse Neto.

“Para mim é uma satisfação, como deputado estadual, poder ajudar a fazer essa interlocução do município com o Governo do Estado, e garantir benefícios tão importantes para a população de Volta Redonda”, destacou Munir Neto.

O encontro reforça a parceria entre o município e o Governo do Estado na busca por mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Volta Redonda.