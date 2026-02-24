São 30 vagas disponíveis para a capacitação, que terá duração de quatro meses - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Introdução à Segurança do Trabalho para Pessoas com Deficiência (PCDs), com um total de 30 vagas disponíveis. A aula inaugural está marcada para 5 de março, às 17h30, e será realizada excepcionalmente no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado.



Segundo a SMPD, os interessados podem se inscrever até 2 de março por meio do link docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzzeE11KRk7138G1P1joULRJUOAlR6jiKnQyzPtwLaZjd0pQ/viewform.

O curso terá quatro meses de duração, com aulas às segundas e sextas-feiras, das 18h às 20h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, ministradas pelo professor Eduardo Menchise. O objetivo é passar aos PCDs conceitos e informações técnicas de segurança do trabalho, de maneira que todos fiquem familiarizados com a legislação, termos técnicos e práticas utilizadas na indústria, para que seja facilitada a introdução dos alunos no mercado de trabalho.



“Nós vamos disponibilizar para os alunos uma apostila, além de certificado de participação relacionando todos os temas abordados no curso. O curso pode ser um diferencial no processo de seleção para a área industrial”, disse o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.



O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que o governo municipal tem se dedicado, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a oferecer oportunidades no mercado de trabalho para quem é PCD.



“Temos a parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi) para oferecer o curso de Recursos Humanos no ensino superior, que é o projeto ‘Diploma Cidadão’. A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) tem sido outra parceira, o que tem permitido a muitos PCDs ingressarem no mercado de trabalho; sem esquecer daqueles que conseguiram em outras empresas por conta do diploma universitário. Com certeza esse novo curso será mais um diferencial para eles”, afirmou o prefeito.