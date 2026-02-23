No mês de janeiro já foram registrados 32 atendimentos - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 23/02/2026 14:16

Volta Redonda - O Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia Civil, registrou 32 casos atendidos em janeiro de 2026, conforme balanço mensal. Do total, 21 foram novos atendimentos e 11 já estavam em acompanhamento pela rede. Além do Nuai, a rede de proteção conta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso, e a rede municipal de assistência social, reforçando o enfrentamento à violência e garantindo atendimento humanizado às vítimas.

Vinte e oito atendimentos foram acolhidos diretamente pelo Nuai, enquanto outros quatro foram encaminhados à rede de proteção – Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e Defensoria Pública. Oito casos resultaram em registro formal de ocorrência policial.

Os dados revelam que a maioria das vítimas é do sexo feminino, representando 53,13% dos atendimentos. O grupo etário mais atendido foi o de 70 a 79 anos, com 14 registros (43,75%), seguido da faixa de 60 a 69 anos, com 10 casos (31,25%).

No que diz respeito à tipificação das ocorrências, foram contabilizadas 47 demandas, já que um mesmo idoso pode ter sofrido mais de um tipo de violação. A violência psicológica lidera o ranking, com 18 registros (38,30%), seguida por ocorrências que incluem: injúria, furto, dano ao patrimônio e sobrecarga familiar com 10 casos (21,28%). Também foram registrados sete casos de violência física (14,89%), quatro de abuso financeiro (8,51%) e quatro relacionados à discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia (8,51%).

Em relação ao vínculo do agressor, filhos e vizinhos aparecem como responsáveis por 18,75% das ocorrências cada. Também há registros envolvendo outros graus de parentesco e pessoas do convívio próximo – como esposo (a) e irmão. No entanto, os dados mostram que, em 50% dos casos, o autor não foi identificado ou tinha outro tipo de vínculo com a vítima.

Metade das demandas (50%) chegou ao Nuai por procura espontânea dos próprios idosos ou familiares. O número reflete o trabalho da Semop que, através do secretário Coronel Henrique e da Patrulha de Proteção ao Idoso, difunde informações sobre os direitos dos maiores de 60 anos, por meio de palestras e atividades sociais. Outros 28,13% tiveram origem na própria 93ª DP, enquanto os demais casos vieram por meio da atuação da Patrulha de Proteção ao Idoso, do Creas, do Cras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e unidades de saúde do município.

O relatório ainda aponta 42 visitas realizadas pela Patrulha de Proteção ao Idoso, que é composta por guardas municipais e um psicólogo, e 57 rondas em instituições de longa permanência, Centro-Dia e equipamentos vinculados à assistência.

Informação como ferramenta de combate à violência

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança e assistência, oferecendo proteção e atendimento humanizado aos idosos vítimas de violência.

“Os números demonstram que a rede de proteção ao idoso em Volta Redonda está ativa e acessível. Mudamos o cenário da violência contra os idosos na cidade. Dotando-os com informação, hoje eles são capazes de conhecer seus direitos, reconhecer uma situação de violência e procurar ajuda necessária. O fato de 50% das demandas chegarem por procura espontânea mostra confiança da população no trabalho desenvolvido. Nosso trabalho é garantir que cada denúncia seja tratada com seriedade, oferecendo apoio, segurança e encaminhamento adequado. Não abrimos mão da defesa dos direitos da Melhor Idade”, afirmou.

Denúncias de violação de direitos

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social.