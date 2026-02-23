Edição de 2026 deve receber cerca de três mil atletas, divididos em 300 equipes - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2026 11:28

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda trabalha na preparação da XXI Copa Diarinho de Futsal. A expectativa da organização é receber cerca de três mil atletas, divididos em 300 equipes de mais de 12 municípios do Rio de Janeiro e outros estados. A cerimônia de abertura acontece no dia 28 de março (sábado) e os jogos iniciam no dia seguinte, 29 (domingo). As finais e a premiação estão previstas para os dias 4 e 5 de julho, também fim de semana.

O primeiro congresso técnico para definir detalhes da competição em 2026 foi realizado no último dia 11 e reuniu representantes das instituições interessadas em participar, da Smel e do Diário do Vale na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

As inscrições ficarão abertas entre 23 de fevereiro e 6 de março e serão feitas a partir de link disponibilizado no grupo de WhatsApp das instituições. No dia 11 de março, a Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda realiza mais um Congresso Técnico, com sorteio das chaves e a tabela dos jogos também será enviada por WhatsApp no dia 27 de março.

“A equipe da Smel já está trabalhando para que a Copa Diarinho, uma das maiores e mais tradicionais do interior do estado, seja um sucesso mais uma vez. A expectativa é reunir mais de três mil alunos, superar os números de 2025 e promover mais integração entre escolas, projetos sociais e clubes da região”, disse a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, avisando que as partidas acontecerão nos ginásios poliesportivos espalhados pela cidade.

Categorias

As equipes serão divididas em Série Prata, para projetos esportivos e instituições públicas de Volta Redonda; e Série Ouro, voltada para instituições privadas, projetos esportivos e instituições públicas de outras cidades. As categorias vão do Sub-7 ao Sub-17, com disputas no masculino, feminino ou misto, conforme faixa etária.