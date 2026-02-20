O evento acontece no dia 28 de fevereiro na Ilha São João. - Foto: Divulgação/Sesan

O evento acontece no dia 28 de fevereiro na Ilha São João.Foto: Divulgação/Sesan

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), firmou uma parceria com o OFF Clube para arrecadação de alimentos durante o 1º Wellness Festival de Volta Redonda. O evento acontece no dia 28 de fevereiro (sábado), das 7h às 11h, na Ilha São João.

A entrada é gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal. Todo material arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos de Volta Redonda e depois distribuído para as entidades beneficentes cadastradas.

O 1º Wellness Festival de Volta Redonda contará com uma programação diversificada, incluindo aulas e práticas ao ar livre, experiências voltadas à saúde e ao bem-estar, além de música e momentos de integração com a comunidade saudável.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, afirmou que a iniciativa visa promover solidariedade aliada à qualidade de vida.

“Essa parceria mostra que é possível unir saúde, bem-estar e responsabilidade social em uma única ação. Cada quilo de alimento arrecadado representa apoio direto às famílias atendidas pelo Banco de Alimentos. Convidamos toda a população a participar do evento, cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, contribuir com quem mais precisa”, destacou o secretário.