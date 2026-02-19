O encontro aconteceu na sede da SME - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O encontro aconteceu na sede da SMEFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2026 14:48

Volta Redonda - O projeto “Coluna Reta”, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em junho de 2021 – para prevenir e tratar/corrigir a escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde) –, quer ampliar o atendimento em 2026. O ortopedista especialista em coluna e idealizador do programa, Juliano Coelho, buscou parceria com as secretarias municipais de Educação (SME) e de Saúde (SMS) para identificar e incentivar crianças e adolescentes, entre os seis e os 16 anos, a procurarem atendimento.

A Secretaria de Educação abriu espaço para que o médico falasse sobre o “Coluna Reta” durante encontro de professores por conta do início do ano letivo, na sede da SME, realizado neste mês. “Acredito que os professores, com a convivência e olhar de cuidado, possam ser aliados do projeto, ajudando a identificar candidatos a passarem pela consulta”, reforçou Juliano Coelho, ressaltando que, na Secretaria Municipal de Saúde, o contato será com os médicos das unidades da Atenção Primária à Saúde.

Consulta grátis e por livre demanda

É importante ressaltar que as consultas do “Coluna Reta” não necessitam de agendamento prévio. Basta a criança ou adolescente – acompanhados dos pais – comparecer no consultório do projeto, que fica na Policlínica da Cidadania, no Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba, das 8h às 12h, todas as sextas-feiras, exceto nos feriados. O local é equipado para fazer o Raio-X panorâmico e ainda oferece fisioterapia especializada.

Programa pioneiro no Brasil

O projeto “Coluna Reta” tem como principal objetivo promover o diagnóstico precoce e o tratamento da escoliose idiopática pelo SUS sem cirurgia. “Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil é o tratamento com fisioterapia – também ofertado pelo programa – ou uso de colete”, explicou o ortopedista Juliano Coelho.

“Por esse motivo, fizemos a busca ativa nas escolas da rede pública de Volta Redonda entre os anos de 2023 e 2024 e, agora, firmamos parceria com as secretarias de Educação e Saúde para alcançarmos o público alvo do projeto”, acrescentou o idealizador do “Coluna Reta”.

Mesmo tendo a prevenção e o diagnóstico precoce como foco, o projeto, criado em 2021, também realiza cirurgias para correção da escoliose idiopática pelo SUS. Os procedimentos, executados pelo ortopedista Juliano Coelho, acontecem no Hospital São João Batista. Desde a implantação do “Coluna Reta”, quase 90 pessoas fizeram a cirurgia de coluna pelo programa.

O “Coluna Reta” ainda serviu de referência para um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Munir Neto. Sancionado pelo governador Cláudio Castro (Lei Nº 10.009/2023), o programa de diagnóstico precoce da escoliose está sendo regulamentado pela Secretaria de Estado de Saúde para ser implementado em todo o estado do Rio.