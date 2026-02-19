O encontro aconteceu na sede da SMEFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda quer ampliar alcance do projeto ‘Coluna Reta’ em 2026
Programa de prevenção e tratamento da escoliose idiopática pelo SUS, oferta consultas sem necessidade de agendamento para crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos
Prefeito Neto visita obras de canalização do Córrego Açude em Volta Redonda
Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%, segundo a Secretaria Municipal de Obras, que fiscaliza os serviços
Ordem Pública de Volta Redonda promove ciclo de reuniões com diretores visando segurança nas escolas municipais
Encontros conduzidos pelo secretário Coronel Henrique alinharam protocolos, apresentaram a rede de proteção e fortaleceram a integração para o início do ano letivo
Blocos carnavalescos arrecadam mais de três toneladas de alimentos em Volta Redonda
Material será encaminhado ao Banco de Alimentos do município e destinado a cerca de 50 instituições sociais cadastradas
Minicidade do Trânsito de Volta Redonda abre agenda para visitações
Espaço educativo da Semop já capacitou quase 8 mil pessoas em 2025 e reforça a educação como principal ferramenta de prevenção de acidentes
Inscrições para cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama vão até o dia 27
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
