Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%Foto: Divulgação/SMO
Prefeito Neto visita obras de canalização do Córrego Açude em Volta Redonda
Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%, segundo a Secretaria Municipal de Obras, que fiscaliza os serviços
Prefeito Neto visita obras de canalização do Córrego Açude em Volta Redonda
Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%, segundo a Secretaria Municipal de Obras, que fiscaliza os serviços
Ordem Pública de Volta Redonda promove ciclo de reuniões com diretores visando segurança nas escolas municipais
Encontros conduzidos pelo secretário Coronel Henrique alinharam protocolos, apresentaram a rede de proteção e fortaleceram a integração para o início do ano letivo
Blocos carnavalescos arrecadam mais de três toneladas de alimentos em Volta Redonda
Material será encaminhado ao Banco de Alimentos do município e destinado a cerca de 50 instituições sociais cadastradas
Minicidade do Trânsito de Volta Redonda abre agenda para visitações
Espaço educativo da Semop já capacitou quase 8 mil pessoas em 2025 e reforça a educação como principal ferramenta de prevenção de acidentes
Inscrições para cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama vão até o dia 27
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Programas municipais de prevenção e tratamento do câncer salvam centenas de vidas em Volta Redonda
Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamento de lesões pré-malignas, impedindo a evolução para a doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.