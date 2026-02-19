Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40% - Foto: Divulgação/SMO

Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%Foto: Divulgação/SMO

Publicado 19/02/2026 14:43

Volta Redonda - As obras de canalização do Córrego Açude, no bairro Retiro, em Volta Redonda, já avançaram 40%. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), que fiscaliza os trabalhos realizados por empresa terceirizada, estão sendo construídos nesta etapa 187 metros de galeria pré-moldada de concreto armado (de 2,60m por 1,80m) entre as avenidas Antônio de Almeida e General Euclides Figueiredo, visando o fim dos transtornos provocados por temporais.

O prefeito Antonio Francisco Neto visitou as obras de drenagem nessa quarta-feira (18) e acompanhou o avanço dos serviços, que seguem no terceiro trecho da intervenção, que conta com investimento de mais de R$ 1,2 milhão do governo municipal.

“Pude acompanhar de perto essa obra tão importante para a comunidade do Retiro. Assim como no Córrego Açude, estamos trabalhando, investindo em obras para acabarmos de uma vez com os alagamentos e outros transtornos em dias de fortes chuvas. Queremos melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa população”, frisou Neto.

O conjunto de obras de canalização do córrego visa evitar os alagamentos na Avenida Antônio de Almeida durante temporais. No total, serão cerca de 500 metros de galerias, além de liberação de espaço para manilhas de esgoto que devem ser instaladas futuramente, separadamente do fluxo de água pluvial.

“O Córrego Açude recebe a água de afluentes em sua extensão e se faz necessário controlar a vazão na altura da Avenida General Euclides Figueiredo, desviando o curso da água para evitar o transbordamento do Córrego dos Carvalhos, quando os dois córregos se encontram”, acrescentou o secretário municipal e Obras, Jerônimo Teles.