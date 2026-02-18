Espaço educativo da Semop já capacitou quase 8 mil pessoas em 2025 - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 18/02/2026 15:02

Volta Redonda - A Minicidade do Trânsito de Volta Redonda, espaço educativo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está com a agenda aberta para visitações. Localizada na Ilha São João, a Minicidade é uma das ferramentas voltadas à educação, prevenção de acidentes e formação cidadã no município.

Ao longo do ano passado, a Minicidade do Trânsito capacitou 7.791 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, por meio de atividades práticas e interativas que simulam situações reais do cotidiano urbano. O espaço reproduz um sistema viário completo, com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização, permitindo que os participantes aprendam, de forma lúdica e acessível, sobre leis de trânsito, sinalização e valores como cidadania, respeito e inclusão.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a proposta é conscientizar os cidadãos desde a infância, estimulando o respeito às leis, a empatia entre pedestres, ciclistas e motoristas, além de fortalecer a noção de responsabilidade coletiva. A Minicidade também cumpre um papel social importante, recebendo a visita de idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e autistas, promovendo inclusão e aproximando a Segurança Pública da população.

“Acreditamos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação. No ano passado alcançamos quase 8 mil pessoas; ou seja, estamos falando de milhares de multiplicadores de boas práticas que saem da Minicidade dando exemplos e reforçando o que aprenderam com pais, tios e avós. Por exemplo, o não uso do celular ao volante; a atenção aos sinais sonoros; o respeito ao semáforo e às sinalizações viárias. A Minicidade do Trânsito faz parte de um grande movimento da Secretaria de Ordem Pública que tem como objetivo salvar vidas”, destacou Coronel Henrique.

Agendamento de visitas

As visitas à Minicidade do Trânsito podem ser agendadas pelo telefone (24) 99290-7177 (WhatsApp). O atendimento é voltado a escolas, entidades sociais, associações de moradores e grupos organizados interessados em conhecer e participar das atividades educativas. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, exceto em dias de chuva.

Cidadão em Construção

Além das atividades da Minicidade do Trânsito, a Semop mantém projetos complementares voltados à formação cidadã que integram o “Cidadão em Construção”, como a Guarda Mirim e o Piloto Cidadão, este último realizado em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv) e de Assistência Social (Smas).

Com aulas no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, jovens entre 14 e 17 anos recebem noções de segurança no trânsito e, em seguida, pilotam karts. O objetivo é ampliar o alcance das ações educativas e reforçar o compromisso do município com a prevenção, a inclusão e a segurança viária.

No mesmo local, a Semop oferece um curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados. A capacitação ocorre todas as terças-feiras. O curso conta com conteúdo teórico e prático, abordando técnicas de condução do veículo e noções de educação no trânsito. A capacitação é ministrada pelo multicampeão e piloto profissional Helder Shad.

As inscrições para o curso de pilotagem podem ser feitas de segunda a sexta-feira na Semop, localizada na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 99288-5500 (WhatsApp), das 9h às 18h. Os interessados precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possuir moto de até 300 cilindradas, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.