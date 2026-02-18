São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânicaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Programas municipais de prevenção e tratamento do câncer salvam centenas de vidas em Volta Redonda
Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamento de lesões pré-malignas, impedindo a evolução para a doença
Prefeitura de Volta Redonda orienta drogarias sobre prescrições de medicamentos emitidas por enfermeiros
Medida visa garantir segurança jurídica, padronização no atendimento e evitar recusas indevidas de receitas nas farmácias do município
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara bloco pós-Carnaval para fechar fevereiro
Abadá do evento solidário, que será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28, será trocado por um quilo de alimento ou um litro de leite
Volta Redonda oferece medicamento gratuito de prevenção ao HIV na rede pública de saúde
Desde 2024, quando o tratamento passou a ser disponibilizado no município, mais de 400 pessoas já foram atendidas
Bloco da Vida emociona público com ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval de Volta Redonda
Primeiro e maior bloco da Melhor Idade do Brasil transformou a Vila Santa Cecília em uma viagem pela história e pelos significados das máscaras
