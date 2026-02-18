São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/02/2026 14:59

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda. A qualificação faz parte do programa “Volta Redonda Formando Profissionais” e acontece neste primeiro semestre, com vagas limitadas. Interessados tem até o próximo dia 27 para se inscreverem.

No total são ofertadas 11 opções de cursos, em níveis básico e avançado, distribuídos em diferentes áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica, com opções nos níveis básico e avançado. Os módulos avançados são exclusivos para alunos que já fizeram o curso básico na FBG.

As turmas serão formadas por 20 alunos cada, e a qualificação vai durar quatro meses. Receberão o certificado os alunos que concluírem com frequência regular.

Inscrições

Para participar, é necessário ser morador de Volta Redonda e ter mais de 14 anos. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3511-3683 e (24) 3511-3698.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro, das 8h às 12h. Já os cursos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) terão inscrições realizadas diretamente nos locais onde as aulas acontecerão: Cras dos bairros Jardim Belmonte; Retiro; Voldac; Açude I; Santo Agostinho; e Centro Comunitário Roma.