Volta Redonda oferece medicamento gratuito de prevenção ao HIV na rede pública de saúde
Desde 2024, quando o tratamento passou a ser disponibilizado no município, mais de 400 pessoas já foram atendidas
Bloco da Vida emociona público com ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval de Volta Redonda
Primeiro e maior bloco da Melhor Idade do Brasil transformou a Vila Santa Cecília em uma viagem pela história e pelos significados das máscaras
Prefeitura de Volta Redonda leva força-tarefa contra dengue ao bairro Jardim Vila Rica no próximo dia 19
Equipes farão vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água
Volta Redonda celebra um ano das patrulhas especializadas da Guarda Municipal
Iniciativa pioneira reforça proteção social, amplia capacidade de resposta e se consolida como referência em segurança pública
Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda orienta sobre cuidados com pets durante o Carnaval
Prefeitura aproveita para convidar para o ‘CarnavAU’, voltado para tutores e animais de estimação no Shopping Park Sul, no próximo dia 21
Bloquinho do Laço Azul promove inclusão e socialização para crianças com autismo em Volta Redonda
Iniciativa contou com distribuição de pipoca e algodão doce, oficina de confecção de máscaras, além de brincadeiras e momentos de dança ao som de marchinhas e músicas infantis
