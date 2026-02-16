Desde 2024, quando o tratamento passou a ser disponibilizado no município, mais de 400 pessoas já foram atendidas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 16/02/2026 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece gratuitamente o tratamento da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), medicamento utilizado na prevenção da infecção pelo vírus HIV. Desde 2024, quando a PrEP passou a ser disponibilizada no município, 473 pessoas já receberam o medicamento. Desse total, 439 são homens, 32 mulheres cis e duas mulheres trans. Entre os usuários, 121 pessoas são de outros municípios, o que reforça a importância do serviço oferecido pela rede pública de saúde de Volta Redonda.

A PrEP é uma das estratégias adicionais de prevenção ao HIV – vírus causador da Aids – e deve ser utilizada em conjunto com outras medidas preventivas, como o uso de preservativos.

A PrEP é indicada para pessoas que não vivem com HIV, com teste negativo confirmado, a partir de 15 anos de idade (ou conforme protocolo local), que apresentam risco aumentado de infecção pelo vírus. Entre os critérios de elegibilidade estão a vivência de relações sexuais sem o uso consistente de preservativo, a existência de múltiplos parceiros ou parceiras, ter parceiro ou parceira vivendo com HIV sem carga viral indetectável, histórico recente de IST (Infecção Sexualmente Transmissível) ou uso repetido da PEP (Profilaxia Pós-Exposição).

“A PrEP é um medicamento seguro e muito eficaz na prevenção ao HIV, e está disponível gratuitamente na rede pública de saúde. Nosso objetivo é facilitar o acesso, ampliar a prevenção e cuidar das pessoas com informação, acolhimento e acompanhamento”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Atendimento

O medicamento está disponível no Centro de Doenças Infecciosas (CDI), localizado na Rua Dionéia Faria, 329, bairro Aterrado; e na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo.

Antes do início do uso da PrEP, o paciente passa por testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Com resultados negativos, é realizado o cadastro e o usuário recebe orientações detalhadas sobre o uso correto do medicamento, além de informações sobre o acompanhamento e as datas de retorno à unidade de saúde. Se elegível ao protocolo, o usuário já sai com 30 dias de tratamento com PrEP.