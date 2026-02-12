O objetivo é fortalecer as ações da segurança pública, por meio da confiança, e difundir informações - Foto: Divulgação/Semop

O objetivo é fortalecer as ações da segurança pública, por meio da confiança, e difundir informaçõesFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda vem ampliando o diálogo com a população e promovendo palestras educativas, aproximando a sociedade das forças de segurança. O objetivo é fortalecer as ações da segurança pública, por meio da confiança, e difundir informações que contribuam para a adoção de atos seguros, que auxiliam na prevenção de crimes, na mediação de conflitos e na promoção da cidadania.

Nessa quarta-feira (11), o trabalho de conscientização foi direcionado aos jovens. Na Firjan/Senai, no bairro Aero Clube, o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, apresentou aos alunos a estrutura da segurança pública disponível em Volta Redonda, incluindo o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o monitoramento com mais de 2 mil câmeras espalhadas pela cidade e o sistema de reconhecimento facial, ferramenta que tem auxiliado na identificação de foragidos da Justiça e na localização de desaparecidos. Ao todo, foram quatro turmas, aproximadamente 800 estudantes, e professores.

Já na segunda-feira (9), Coronel Henrique foi convidado a participar, no Centro de Convivência do Idoso Rita Torres de Souza (Dona Ritinha), em Arrozal, distrito de Piraí, de um encontro onde apresentou a rede de proteção e as ações desenvolvidas em Volta Redonda na defesa dos direitos da pessoa idosa. Ele destacou a atuação da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda – criada por ele no município e hoje considerada referência no estado do Rio de Janeiro. O modelo implantado pela Semop se tornou parâmetro para outras instituições. Dois anos após a criação da patrulha municipal, a Polícia Militar instituiu a Patrulha 60+, ampliando no âmbito estadual a atenção especializada à população idosa.

Durante a palestra, a equipe da Semop também compartilhou orientações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, explicou o fluxo de atendimento em casos de violação de direitos e detalhou como funciona a mediação de conflitos familiares realizada pela patrulha.

Segundo o secretário, a proximidade com a população é parte essencial da estratégia de segurança adotada no município. Inclusive, levando as boas práticas a outros municípios, como já foi o caso da Patrulha de Proteção ao Idoso, que esteve em Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Petrópolis e Iguaba Grande.

“Segurança pública se constrói com prevenção, informação e integração entre as forças e a população. Quando mostramos às pessoas como funciona nossa rede de proteção e quais são seus direitos e deveres, criamos uma sociedade mais consciente e parceira das forças de segurança. Já estivemos em outras cidades, demonstrando a importância desse trabalho. Vamos seguir avançando, em prol de disseminar boas práticas na segurança pública”, destacou Coronel Henrique.