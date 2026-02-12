O objetivo é fortalecer as ações da segurança pública, por meio da confiança, e difundir informaçõesFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública de Volta Redonda amplia diálogo e leva informação sobre segurança pública a todas as idades
Palestras reforçam valores como respeito e cidadania e apresentam serviços como a Patrulha de Proteção ao Idoso e estrutura tecnológica do município
Volta Redonda ganhará unidade do Regimento Interno de Polícia Montada
Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Menezes, confirmou ao prefeito Neto a instalação da unidade de policiamento ostensivo a cavalo para atender todo o Médio Paraíba
Prefeitura de Volta Redonda divulga esquema de funcionamento dos serviços públicos no feriado prolongado de Carnaval
Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feira, dias 16 e 18 de fevereiro
Prefeitura de Volta Redonda leva campanha "Carnaval Consciente" à Vila Santa Cecília
Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas promoveu distribuição de panfletos e abanadores. Iniciativa reforça prevenção ao uso abusivo de álcool, combate ao assédio e ao racismo durante a folia
Shows de Cátia Valois e Robinho marcam abertura do Carnaval em Volta Redonda nesta sexta-feira (13)
Apresentações acontecem a partir das 19h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
Volta Redonda abre inscrições para nova turma do Passaporte Universitário
Interessados podem se inscrever até o dia 6 de março; programa da Secretaria Municipal da Juventude oferece curso gratuito preparatório para o Enem
