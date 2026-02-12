Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feira - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feiraFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou o esquema de funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado de Carnaval. Mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feira, dias 16 e 18 de fevereiro, os serviços essenciais serão mantidos.

A limpeza urbana e a manutenção da cidade, além das unidades de urgência e emergência da Saúde, funcionarão normalmente durante todo o período de Carnaval. Entretanto, a parte administrativa municipal encerra o expediente nesta sexta-feira, dia 13, e retorna os atendimentos no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, na quinta-feira, dia 19.

Manutenção

A coleta de lixo vai funcionar normalmente nos bairros do município no período. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) e manutenção vão atuar em esquema de plantão com serviços de capina e roçada, e estarão de sobreaviso para atendimento emergencial caso ocorram chuvas fortes.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 e Santa Cruz, das 7h às 19h, para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas durante o feriado de Carnaval, entre sábado e quarta-feira (14 a 18).

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero vai funcionar no sábado (14), das 8h às 14h; na segunda-feira (16), das 8h às 18h; e na quarta-feira (18), do meio-dia às 18h.

Lazer

O Parque Aquático Municipal funcionará em horário especial de sábado (14) até terça-feira (17), das 8h às 17h, permanecendo fechado na quarta-feira (18) para manutenção. A partir de quinta-feira (19), o espaço retoma o funcionamento normal, abrindo de terça a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h, fechando às segundas-feiras para manutenção.

Durante o Carnaval, a secretaria e o setor de exames dermatológicos não funcionarão entre sábado e quarta-feira, 14 a 18, com retomada do atendimento na quinta-feira (19). O uso do parque exige carteirinha, documento de identidade e exame dermatológico atualizado.

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) vai funcionar normalmente no período de Carnaval, das 8h às 16h30, com entrada gratuita, fechando apenas na segunda-feira, dia 16.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o período de feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda mantém uma equipe de plantão para casos de emergência. O contato com a autarquia deve ser feito pelo número 115, das 8h às 17h30.