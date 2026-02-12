Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feiraFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda divulga esquema de funcionamento dos serviços públicos no feriado prolongado de Carnaval
Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para segunda e quarta-feira, dias 16 e 18 de fevereiro
Prefeitura de Volta Redonda leva campanha "Carnaval Consciente" à Vila Santa Cecília
Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas promoveu distribuição de panfletos e abanadores. Iniciativa reforça prevenção ao uso abusivo de álcool, combate ao assédio e ao racismo durante a folia
Shows de Cátia Valois e Robinho marcam abertura do Carnaval em Volta Redonda nesta sexta-feira (13)
Apresentações acontecem a partir das 19h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
Volta Redonda abre inscrições para nova turma do Passaporte Universitário
Interessados podem se inscrever até o dia 6 de março; programa da Secretaria Municipal da Juventude oferece curso gratuito preparatório para o Enem
Aluno do Volta Redonda Cidade de Música é aprovado em processo seletivo para bacharelado em violino da UniRio
João Gabriel, de 20 anos, ficou em segundo lugar na seleção de instituição, uma das referências no estudo musical do ensino superior
Prefeito Neto participa de comemoração pelos 50 anos do Voltaço
Evento realizado na sede do clube homenageou ex-jogadores, dirigentes, funcionários e torcedores do Esquadrão de Aço
