Iniciativa prevê construção de uma pista para prática da atividade e aulas para estudantes da rede pública de ensinoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda e clube de aeromodelismo firmam parceria para uso compartilhado do Pipódromo
Iniciativa prevê construção de uma pista para prática da atividade e aulas para estudantes da rede pública de ensino
Prefeitura de Volta Redonda e clube de aeromodelismo firmam parceria para uso compartilhado do Pipódromo
Iniciativa prevê construção de uma pista para prática da atividade e aulas para estudantes da rede pública de ensino
Prefeitura de Volta Redonda promoveu ação de Carnaval voltada à Saúde Mental no Caps Usina de Sonhos
Evento promoveu desfile carnavalesco com foco em inclusão, cidadania e cuidado em liberdade
Secretaria de Cultura de Volta Redonda promove oficina de graffiti com alunos da rede pública no Santo Agostinho
Estudantes do Ciep 299 Jiulio Caruso participaram da atividade – com o tema ‘Hip-Hop: Identidade e Movimento’ – no Espaço das Artes Zélia Arbex
Prefeitura atua na manutenção e limpeza da cidade após forte temporal em Volta Redonda
Choveu 47mm nas últimas 24h e equipes da Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil estão nas ruas desde a noite dessa segunda-feira (9)
Prefeitura de Volta Redonda reforça conscientização durante blocos de Carnaval
Iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas "Não é Não", "Carnaval Consciente" e "Racismo é Crime"
Alunos da rede pública municipal de Volta Redonda começam a receber os uniformes
Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares serão beneficiados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.