Iniciativa prevê construção de uma pista para prática da atividade e aulas para estudantes da rede pública de ensino - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Iniciativa prevê construção de uma pista para prática da atividade e aulas para estudantes da rede pública de ensinoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2026 15:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda firmou uma parceria com o clube Aeromodelismo Volta Redonda para o uso compartilhado do Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos. A iniciativa foi apresentada em uma reunião realizada nessa segunda-feira (9), no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. A proposta prevê a construção de uma pista específica para a prática do aeromodelismo e o desenvolvimento de ações educativas voltadas a estudantes da rede pública de ensino.

Por meio do acordo, o espaço passará a atender as atividades do pipódromo e do aeromodelismo, promovendo o aproveitamento integrado da área e incentivando o esporte, a tecnologia e a educação. Como contrapartida, os membros do clube irão oferecer aulas e oficinas gratuitas de aeromodelismo para alunos da rede municipal.

Os estudantes aprenderão, de forma prática, a pilotagem de aviões, além de noções de manutenção, manuseio correto e cuidados com os equipamentos utilizados na prática do aeromodelismo.

“É mais um passo para dar função educativa aos espaços públicos e ampliar oportunidades para nossas crianças e jovens”, ressaltou o prefeito Neto.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, a iniciativa une esporte, educação e melhor aproveitamento dos espaços públicos. “Essa parceria permite aproveitar melhor o Pipódromo, garantindo estrutura para o aeromodelismo e, ao mesmo tempo, levando conhecimento aos alunos da rede municipal. A construção da pista e as aulas oferecidas vão estimular o aprendizado e o interesse pela tecnologia”, disse Buchecha, que articulou a parceria.

Edson Damasceno, administrador do Aeromodelismo Volta Redonda, falou sobre a oportunidade de ter um espaço para prática da atividade na cidade. “Há muitos anos a gente já almejava utilizar o Pipódromo para prática do aeromodelismo e o sonho virou realidade. Vai ser um local onde nós vamos poder nos reunir, fazer encontros e montar a nossa escolinha. Essa parceria vai ser ótima, só temos que agradecer”, afirmou.

Pipódromo

Inaugurado pela prefeitura em 2023, o Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, ao lado da Casa de Portugal, e desde sua implantação se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos adeptos ao esporte. O espaço funciona das 7h às 18h, todos os dias.