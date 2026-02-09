Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares serão beneficiados - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares serão beneficiadosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/02/2026 15:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira, dia 9, a entrega dos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares – 96 da Secretaria Municipal de Educação (SME) e cinco da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) – serão contemplados com os kits, desenvolvidos de acordo com cada etapa da Educação Básica.

Na Escola Municipal João Haasis, no bairro Eucaliptal, a distribuição dos uniformes foi recebida com entusiasmo por alunos, familiares e profissionais da educação. Para Ângela Maria Rodrigues, de 44 anos, mãe da aluna Emmanuele (10 anos), do 4º Ano do Ensino Fundamental, a entrega representa tranquilidade e organização para a sua filha no início do ano letivo.

“Eu estava aguardando muito por esse uniforme. Para nós, pais, é uma segurança começar o ano letivo com tudo organizado. Ver nossos filhos indo para a escola com uniforme novo traz tranquilidade e faz diferença no dia a dia”, afirmou Ângela.

A diretora da unidade, Gleides Regina de Oliveira da Costa, destacou que o uso do uniforme contribui não apenas para a padronização, mas também para a segurança e a igualdade entre os estudantes.

“O uniforme identifica a criança como estudante da rede municipal, o que ajuda a comunidade a reconhecer que ela está em horário escolar. Isso contribui para a segurança fora da escola. Dentro da unidade, o uniforme também promove igualdade e equidade, garantindo que todos tenham roupas adequadas para as atividades pedagógicas e recreativas”, explicou a diretora.

Entre os alunos, a expectativa também era grande. Arthur Felipe Florentino da Cruz, de 8 anos, aluno do 2º ano, contou que estava ansioso para usar o novo uniforme. “Eu gostei muito. Estou animado para vir para a escola com ele”, disse.

Maria Beatriz Pereira, de 8 anos, do 3º ano, também comemorou. “Vou começar o ano com uniforme novinho. Estou muito feliz em ganhar o uniforme”, afirmou.

Para Thiago Estevão Fonseca de Souza, de 9 anos, aluno do 4º ano, o novo uniforme deixou o começo do ano mais especial. “Está mais bonito que o antigo. É bom começar o ano com uniforme novo”, comentou.

Kits atendem cada modalidade

Os kits são distribuídos conforme cada modalidade da Educação Básica. Os alunos da Educação Infantil e da Educação Especial recebem calça, jaqueta, duas bermudas, quatro camisetas de manga curta e uma camiseta regata.

Já os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) recebem duas bermudas, uma camisa de manga longa, três camisas de manga curta e uma camiseta regata para educação física.

Para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os kits incluem duas camisas de manga longa, duas camisetas de manga curta e uma camiseta regata.

“A secretaria fez um planejamento para a entrega dos uniformes de forma que atendesse os alunos no início do ano letivo, ao mesmo tempo que a maioria estivesse já presente nas salas de aula. E o kit com material escolar está previsto para ser entregue agora em março, também para todas as unidades da rede municipal”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.