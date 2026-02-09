Evento aconteceu neste sábado (7) na Vila Santa Cecília - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/02/2026

Volta Redonda - A primeira edição de 2026 da Feira da Roça, que foi rebatizada como Feira da Roça – Saberes & Sabores –, foi realizada neste sábado (7) na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. O evento da Prefeitura de Volta Redonda é realizado por meio da Sesan (Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), que destaca que a novidade desta edição está na ampliação do perfil dos expositores, com a inclusão de iniciativas que dialogam com a cultura, a saúde, a educação alimentar e os saberes tradicionais, fortalecendo o caráter intersetorial da Feira da Roça – Saberes & Sabores.

Ainda de acordo com a Secretaria, esse avanço foi possível graças ao diálogo construído com as comunidades tradicionais, por meio da atuação de Pai Cid e Pai Gerson, representantes da Comunidade Mujubá, que contribuíram para o estabelecimento de uma ponte de confiança com os povos de terreiro.

Os novos expositores passam a representar a culinária tradicional, o artesanato e outras expressões culturais dos povos tradicionais, ampliando a diversidade da feira e reforçando seu compromisso com a representatividade, o respeito cultural e a valorização dos saberes ancestrais. Nesse mesmo sentido, o evento também passa a contar com uma atração musical, valorizando a diversidade e a integração entre culturas, com a apresentação do cantor peruano Jesus Carlos Encajima Casusol, por meio do projeto Raíces dos Andes, que traz ao público a musicalidade andina como expressão de identidade, ancestralidade e resistência cultural.

“A quinta edição da Feira da Roça representa o amadurecimento de uma política pública que cresce junto com a cidade. A feira retorna com uma nova identidade e um escopo ampliado, passando a se chamar Feira da Roça – Saberes & Sabores. Isso significa reconhecer que alimentação vai além do alimento: envolve cultura, conhecimento, saúde, território e cuidado. Seguimos fortalecendo a agricultura familiar, valorizando os saberes tradicionais e reafirmando o compromisso com o direito humano à alimentação adequada", disse o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha.

Aprovação do público

O retorno do público foi positivo, incluindo novos e antigos consumidores. Camila Leme, 29 anos, moradora do Jardim Amália, esteve pela primeira vez na Feira da Roça, a partir da recomendação de um amigo.

“Fiquei muito contente em ver a variedade da feira, desde artesanatos até hortaliças, cogumelos, conservas. Já comprei dois brownies de macadâmia, e agora eu vou comprar cogumelos, shiitake e shimeji. Está sendo incrível conhecer os produtores, a agricultura familiar próxima de Volta Redonda.”

Moradora do Aterrado, Cilea Almeida, 65 anos, já era frequentadora do evento, e não perdeu a oportunidade de aproveitar as opções da primeira edição do ano.

“Não perco a chance de comprar os produtos da Feira, desde a primeira edição eu venho. Aqui encontramos alimentos mais saudáveis, que são importantes para quem procura por saúde.”

Presente ao evento, o deputado estadual Munir Neto disse que a Feira da Roça – Saberes & Sabores é um evento que deve seguir entre as políticas públicas do município.

“A organização está de parabéns, e pode contar com nosso apoio para aumentar o número de expositores, que oferecem alimentos orgânicos, artesanais, de qualidade. A população de Volta Redonda e de toda a região só tem a ganhar com a Feira da Roça”, declarou.

As duas próximas edições da Feira da Roça – Saberes & Sabores já têm data marcada, agendadas para acontecer em 14 de março e 11 de abril.