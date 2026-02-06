Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude fortalece a inclusão social e aumenta oportunidades de acesso ao ensino superior - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), comemora os resultados expressivos do Passaporte Universitário – projeto preparatório voltado ao acesso ao ensino superior que vem transformando a realidade de jovens do município. Estudantes que participaram das edições anteriores conquistaram aprovação em universidades federais, consolidando o impacto positivo da iniciativa e reafirmando a importância de políticas públicas voltadas à juventude.

Para muitos desses jovens, a aprovação representa um marco histórico, já que serão os primeiros de suas famílias a ingressarem em uma instituição de ensino superior. A conquista simboliza a ruptura de ciclos de desigualdade e a ampliação de perspectivas de futuro, beneficiando não apenas os estudantes, mas também suas famílias e comunidades.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, os resultados alcançados refletem o compromisso da gestão municipal com a educação e a inclusão social. “O Passaporte Universitário é uma política pública que gera impacto real na vida dos jovens. Ver nossos alunos aprovados em universidades federais mostra que investir em educação é transformar trajetórias, ampliar sonhos e garantir um futuro com mais oportunidades”, destacou.

Do pré-vestibular à universidade: histórias que o Passaporte ajudou a construir

Para Yasmin Aparecida, aprovada na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) no curso de Geografia (Licenciatura), o apoio do Passaporte Universitário foi fundamental para seguir em frente e conquistar a vaga, tornando-se a primeira de sua família a ingressar em uma universidade federal.

“Ser aprovada na UFRRJ foi a realização de um sonho, que por muito tempo achei impossível, especialmente após um Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) difícil e uma rotina exaustiva conciliando trabalho e estudos. Em vários momentos duvidei da minha capacidade e pensei em desistir, mas o Passaporte Universitário foi essencial para que eu continuasse. Com o apoio dos professores e um curso intenso, porém acolhedor, consegui evoluir e conquistar a vaga. Hoje, como a primeira da minha família a ingressar em uma universidade federal, aprendi que a persistência e a confiança em mim mesma transformaram esse sonho em realidade”, ressaltou Yasmin.

Kauan Lucas Gomes, aprovado no curso de História (Licenciatura), também da UFRRJ, destaca que o Passaporte Universitário representou acolhimento, superação e a certeza de que é possível romper barreiras e ocupar espaços historicamente negados.

“Quando saiu o resultado, senti uma felicidade imensa, porque essa aprovação representa uma grande superação diante de tudo o que já vivi. No início de 2025, eu não imaginava que conseguiria, mas ao ingressar no Passaporte Universitário e ampliar meus estudos para além da História, passei a acreditar que era possível. Minha rotina foi um desafio, conciliando estudos pela manhã, trabalho à tarde e preparação para o vestibular à noite, e pensei em desistir algumas vezes. O que me manteve firme foi a vontade de mostrar que uma pessoa preta e pobre pode, sim, ocupar esses espaços. O diferencial do Passaporte foi o acolhimento: fui tratado como parte de uma família, com apoio e motivação constantes. Essa conquista não é só minha, mas também uma esperança para minha família e para a comunidade negra, mostrando que é possível transformar trajetórias e abrir caminhos para que outros também acreditem e lutem pelos seus sonhos”, destacou Kauan.

Mais vagas em 2026

Diante do sucesso do projeto, o Passaporte Universitário chega ainda mais fortalecido em 2026, com a ampliação do número de vagas e o aprimoramento dos critérios voltados à inclusão social. Ao todo, serão ofertadas 120 vagas, sendo 96 destinadas à ampla concorrência, 12 para jovens inscritos no CadÚnico e 12 reservadas para cota racial, reforçando o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a equidade e a democratização do acesso à educação.

A iniciativa reafirma o papel da Secretaria Municipal da Juventude na promoção de políticas públicas que garantem condições reais de preparação para o Enem e vestibulares, especialmente para instituições públicas, ampliando as chances de ingresso no ensino superior para jovens de diferentes contextos socioeconômicos.

As inscrições terão início na próxima terça-feira, dia 10, e todas as informações sobre o processo seletivo, critérios de participação e documentação necessária serão divulgadas nos canais oficiais da Secretaria Municipal da Juventude.