Reunião aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Reunião aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no AterradoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2026 14:48

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), realizou na tarde dessa quarta-feira (4) no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado, mais uma reunião da Comissão Intersetorial responsável por elaborar a proposta de revisão do Plano Diretor Participativo do município (PDPDU-VR) – Fase Diagnóstico, visando à leitura técnica da cidade. Segundo o presidente do IPPU, Abimailton Pratti da Silva, já foram realizadas cerca de 30 reuniões desde maio do ano passado, com a participação de vários representantes da administração municipal, além de outros órgãos e instituições convidados.

Na reunião dessa quarta-feira, participaram, além de Abimailton, o prefeito Antonio Francisco Neto; os arquitetos Vicente de Paula Loureiro, Luciana Leite de Souza e Vladimir de Souza, que trabalham como consultores no projeto; os secretários municipais de Transporte e Mobilidade Urbana e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Barenco e Sérgio Sodré, respectivamente; além de outros integrantes da administração direta e indireta de Volta Redonda.

O presidente do IPPU disse que as reuniões da Comissão Intersetorial são importantes, entre outros fatores, para colher dados fornecidos por instituições como o IBGE, Firjan e Sebrae, entre outros – além dos próprios fornecidos pelos entes municipais –, essenciais para oferecer um melhor diagnóstico do município, e assim apresentar as propostas nas plenárias e audiências públicas.

“Essas reuniões permitem à Comissão dividir com todos os participantes as informações obtidas, e é um trabalho contínuo. Na próxima quarta-feira (11) vamos compartilhar essas informações, ainda, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), a fim de que tenham uma contribuição mais efetiva a partir desses elementos”, afirmou Abimailton.

Participação da sociedade

O arquiteto Vicente de Paula Loureiro acompanha o presidente do IPPU ao reforçar a importância da contribuição de diversos setores no fornecimento de dados, que permitirá um diagnóstico que se aproxime o máximo possível da realidade de Volta Redonda.

“Essa estratégia da prefeitura foi fundamental para termos todos os órgãos trabalhando com foco na próxima fase, em que apresentaremos as propostas. Quando temos um diagnóstico sólido, as contribuições da sociedade só ajudam a enriquecer e a melhorar”, declarou.

A segunda Audiência Pública do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda (PDPDU-VR) – Fase Diagnóstico está marcada para o próximo dia 26, às 19h, na Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), e Abimailton reforça a importância de que a sociedade marque presença para ouvir as propostas e apresentar sugestões e questionamentos.

“É a vida da cidade no período decenal, e a sociedade tem que opinar, ela tem que falar, pois é algo preconizado pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. A hora é agora, pois, se deixar para depois, talvez não dê tempo, porque o cenário pode mudar nos próximos dez anos.”

O prefeito Antonio Francisco lembra que o Plano Diretor tem por objetivo preparar a cidade para o futuro. “A Comissão Intersetorial tem realizado um excelente trabalho, reunindo todas as informações possíveis para pensarmos como queremos que Volta Redonda seja não apenas daqui a dez anos, mas que as mudanças sejam um legado para as gerações que ainda estão por vir.”