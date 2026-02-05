Jean Gabriel levou os prêmios do público e dos professores e maestros dentre os Jovens Solistas no Gramado in Concert - Foto: Rafael Cavalli

Jean Gabriel levou os prêmios do público e dos professores e maestros dentre os Jovens Solistas no Gramado in ConcertFoto: Rafael Cavalli

Publicado 05/02/2026 14:45

Volta Redonda - O flautista Jean Gabriel Benício Silva, ex-aluno do projeto Volta Redonda da Música, brilhou na edição 2026 Gramado in Concert, realizado na tradicional cidade do Rio Grande do Sul. O músico de 23 anos ficou em primeiro lugar na votação popular e dos professores e mestres, ocorrida na terça-feira (3), no concurso de Jovens Solistas. Além de troféu e premiação em dinheiro, o músico garantiu participação como solista convidado na 13ª edição do evento, em 2027.

Esta foi a segunda participação de Jean Gabriel no evento, do qual já havia participado em 2024. Na edição de 2026, mais de 50 músicos se inscreveram, sendo que seis deles chegaram até a final, quando se apresentaram acompanhados pelos pianistas que participam do Gramado in Concert.

“Foi um processo muito difícil, porque todos os músicos são muito talentosos. E o mais bonito é que todo mundo torcia pelo outro, o que acho mais importante nesses concursos, pois é mais do que ganhar, é sobre fazer o que gosta”, disse Jean, acrescentando que vencer as duas categorias, por mais que houvesse a expectativa, não deixou de ser uma surpresa.

“É uma honra e um privilégio, ter sido escolhido pelo público e pelo júri. É a realização de um sonho, fruto de muito tempo de trabalho.”

Da escola para os palcos

Jean Gabriel conta que entrou para o Volta Redonda Cidade da Música aos oito anos, na Escola Municipal Pará, no bairro Retiro, com a professora Renata Cristina e o professor Gabriel Galdino. “Foram eles que implantaram o sonho da música na minha vida, e minha mãe me incentivou para persistir, ela queria que eu estudasse mais. Depois, aos 12 anos, entrei para a Banda de Concerto tocando clarineta, inicialmente”, relembra.

Entretanto, o seu instrumento favorito era a flauta, por influência da novela “Viver a vida”. Ele pôde se tornar flautista por volta dos 15 anos, a convite do idealizador do Volta Redonda Cidade da Música, o maestro Nicolau Martins de Oliveira, que faleceu em dezembro passado.

"Ele precisava de flautistas na banda, e aceitei o convite de imediato. Na ocasião, passei as férias de janeiro estudando com o professor Nicolau na sede do projeto. Eu também tive muita ajuda da professora Sarah Higino e, principalmente, do professor José Sérgio, que foi a pessoa que puxou a minha orelha e me ensinou tudo que sei de ritmo. Lembro que tinha muita dificuldade, mas ele persistiu e isso me incentivou”, disse.

“O Volta Redonda Cidade da Música foi muito importante na minha vida, pois se o projeto não existisse, talvez eu não fosse músico – quem sabe poderia até ser pianista, pois tenho um tio que é músico e afinador de piano, mas não teria um conhecimento tão grande quanto o que o projeto me deu.”

A maestra Sarah Higino diz que a equipe do projeto recebeu com alegria e orgulho a conquista de Jean Gabriel. “Quem acompanhou o Jean, sua trajetória desde os anos iniciais, sabe que esse resultado não é fruto do acaso; ele sempre se destacou, não apenas pelo talento na arte, mas principalmente porque tinha uma entrega pelo instrumento, incluindo seu estudo, e a música em geral. Torcemos para que esse talento continue sendo aprimorado na sua jornada, com tanta persistência e amor, dando a todos nós a certeza de que a música continua transformando vidas. O Jean é uma inspiração para todos os outros alunos que querem seguir esse caminho tão lindo da música.”

O projeto Volta Redonda Cidade da Música é mantido pela prefeitura e beneficia cerca de quatro mil alunos da rede municipal de ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira há 51 anos, o Cidade da Música inclui Orquestra de Cordas, Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.