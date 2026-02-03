Força-tarefa fará vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Força-tarefa fará vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular águaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 03/02/2026 15:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda reforça, a partir de quinta-feira (5), as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, dando continuidade à força-tarefa contra a dengue. As iniciativas incluem vistorias domiciliares, orientação à população, panfletagem educativa e retirada de materiais inservíveis em diversos bairros do município.

As ações são coordenadas pela Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), responsável pela disponibilização de caminhões e equipamentos para o recolhimento de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante o mês de janeiro, a força-tarefa percorreu os bairros Verde Vale, Belmonte, Ponte Alta e Eucaliptal. Ao todo, mais de 2,4 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias, com a retirada de dezenas de caminhões de materiais que poderiam acumular água e favorecer a proliferação do mosquito.

Programação de fevereiro

Ao longo do mês de fevereiro, a força-tarefa de combate à dengue passará pelos bairros Roma e Parque das Garças (dia 5), Volta Grande (dia 12), Jardim Vila Rica/Jardim Tiradentes (dia 19) e Vila Brasília (Dia 26), sempre às quintas-feiras.

Em todas as ações, agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizarão visitas domiciliares, eliminação de possíveis focos do mosquito, orientação direta aos moradores e distribuição de material educativo, além da retirada de resíduos que possam servir de criadouros.

Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, este período do ano exige um acompanhamento constante por parte das equipes e da população.

“Estamos atuando de forma preventiva, visitando os imóveis, eliminando focos e orientando os moradores, mas a colaboração de cada um é fundamental para reduzir os casos da doença. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença no combate ao mosquito”, destacou o coordenador.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que cuidados simples, como manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas, descartar corretamente pneus e recipientes e evitar o acúmulo de água em vasos de plantas, são essenciais para prevenir a dengue e outras arboviroses.