Município amplia investimentos no setor ao implementar o Regime Adicional de Serviço (RAS) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Município amplia investimentos no setor ao implementar o Regime Adicional de Serviço (RAS)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/02/2026 14:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu mais um passo no fortalecimento da segurança pública ao firmar, na manhã desta segunda-feira (2), um novo convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Polícia Civil para a implementação do Regime Adicional de Serviço (RAS). A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto e garante um reforço mensal de mais de 90 vagas de RAS, ampliando o efetivo da Polícia Civil no município, fortalecendo o trabalho de investigação e impactando positivamente o combate à criminalidade.

A solenidade contou com as presenças do deputado estadual Munir Neto; do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; dos delegados da 93ª DP, Vinícius Coutinho e José Carlos Neto; da delegada titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Juliana Montes; além de outros servidores da Polícia Civil.

Serão até 62 vagas destinadas a policiais civis que atuarão em seus horários de folga mensalmente na 93ª Delegacia de Polícia (DP), e até 31 na Deam, o que equivale a um reforço diário de três policiais a mais em Volta Redonda – dois na 93ª DP e um na Deam.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o convênio reafirma o compromisso da administração municipal com a segurança e a proteção da população. “Esse convênio mostra que o Poder Público não mede esforços para investir na segurança pública. Segurança pública é qualidade de vida e cuidar das pessoas é uma prioridade nossa todos os dias. Estamos fortalecendo a parceria com a Polícia Civil, com o objetivo de reforçar a atuação e, principalmente, garantir mais proteção para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Para o delegado titular da 93ª DP, Vinícius Coutinho, o convênio é uma demonstração clara da cooperação institucional em prol da segurança. “Esse convênio é uma ação concreta de cooperação na área da Segurança Pública. A gestão municipal vem apoiando a Polícia Civil, destinando recursos para o aumento do efetivo de agentes na 93ª DP e na Deam, por meio da disponibilização de vagas de RAS. É uma medida que vai fortalecer o trabalho de investigação e impactar positivamente o combate à criminalidade em Volta Redonda”, destacou.

Já o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, um dos articuladores da assinatura do convênio junto com o deputado Munir Neto, ressaltou que a ampliação do RAS, especialmente para a Deam, acompanha o crescimento da cidade e das demandas da população.

“Assim como a cidade cresceu, a demanda também cresceu. O objetivo, além de reforçar a segurança, é melhorar o atendimento à população. A integração entre as forças de segurança em Volta Redonda realmente existe, e fortalecer esse movimento é sinônimo de buscarmos qualidade de vida por meio da segurança”, afirmou.

Mais segurança às mulheres

Uma novidade desse convênio é o reforço no efetivo da Deam. O deputado Munir Neto enfatizou a importância da medida para a proteção da população, em especial às mulheres. “Esse convênio fortalece a integração das forças de segurança e, principalmente, amplia a proteção à mulher. Atuar em prol de uma sociedade cada vez mais segura, garantindo estrutura para o combate à violência contra a mulher, é atuar pela qualidade de vida de todas as famílias”, disse.

A delegada titular da Deam, Juliana Montes, disse que o custeio do RAS pela prefeitura vai permitir um atendimento mais célere e melhor às mulheres vítimas de violência. “É uma parceria muito importante, que mostra o comprometimento da prefeitura não só com a segurança pública, mas com a causa das mulheres e com a seriedade com que o tema é tratado pelo Poder Executivo em Volta Redonda”, disse, valorizando a atuação integrada com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

“Volta Redonda hoje conta com uma rede de apoio às mulheres muito eficiente, que é exemplo no estado do Rio de Janeiro. A Semop é uma grande parceira, seja nas prisões em flagrante, no monitoramento por câmeras – fundamental para a localização de agressores – ou nessa interlocução direta com o prefeito para viabilizar o RAS. Essa união de esforços faz a diferença”, concluiu.