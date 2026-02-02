Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique será palestrante em evento nesta segunda-feira (2) - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 02/02/2026 14:51

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, será o palestrante da 1ª edição do Workshop de Boas Práticas em Segurança Pública, promovido em parceria pelas prefeituras de Três Rios e Paraíba do Sul. O evento acontece nesta segunda-feira (2), às 14h, no Sest Senat de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, e tem como objetivo fortalecer a atuação dos municípios na área da segurança pública por meio da troca de experiências, estratégias e soluções integradas.

Com 31 anos de atuação na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Coronel Henrique irá compartilhar sua trajetória profissional, além de apresentar estratégias voltadas ao aprimoramento das políticas públicas de segurança, destacando Volta Redonda como case de sucesso na área – onde comandou a Guarda Municipal e atualmente é secretário de Ordem Pública.

Durante o workshop, gestores públicos, especialistas e profissionais do setor terão a oportunidade de discutir desafios comuns, conhecer iniciativas bem-sucedidas e adotar práticas que contribuam para o aumento da segurança e da qualidade de vida da população.

Para o secretário, o convite reforça o reconhecimento regional do trabalho desenvolvido em Volta Redonda. “É uma oportunidade de compartilhar a experiência construída ao longo dos anos e apresentar resultados concretos alcançados em Volta Redonda. A troca de boas práticas entre municípios fortalece as políticas públicas e amplia a capacidade de resposta na área da segurança. Para nós é importante essa interação, até porque o crime não respeita limites entre cidades, então precisamos fortalecer a segurança de forma regional”, afirmou Coronel Henrique.