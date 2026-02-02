Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique será palestrante em evento nesta segunda-feira (2)Foto: Divulgação/Semop
Segurança pública de Volta Redonda é tema de workshop regional promovido por Três Rios e Paraíba do Sul
Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique será palestrante em evento nesta segunda-feira (2), com foco no fortalecimento das políticas municipais e troca de boas práticas
Bloco da Vida lança samba-enredo do Carnaval 2026 em Volta Redonda
‘Baile de Máscaras’ embalará os desfiles do maior bloco da Melhor Idade do Brasil
Cultura divulga novas atividades na Exposição ‘Hip Hop – Identidade e Movimento’, no Zélia Arbex
Mostra, em parceria com a Fundação CSN, fica disponível até o dia 27/2, e contará com mais Baile Charme, oficinas de bbox e de grafite, além de batalha de rima
Famílias carentes recebem a chave da casa própria no bairro Belmonte, em Volta Redonda
Evento de entrega das 112 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Therezinha Gonçalves também marcou assinatura de contratos e beneficiados vistoriaram os apartamentos
Esquenta PEAA marca retomada do Programa Educando o Adolescente Assistido na FBG
Ação antecede o início do programa e prepara jovens para os desafios do mercado de trabalho e da vida em sociedade
Projeto inovador da Prefeitura de Volta Redonda facilita a comunicação de pessoas surdas em táxis
Iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência consiste na instalação de um QR Code nos veículos, que permite acesso direto à Central de Intérpretes
