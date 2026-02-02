?Baile de Máscaras? embalará os desfiles do maior bloco da Melhor Idade do Brasil - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/02/2026 14:45

Volta Redonda - O Bloco da Vida lançou oficialmente o samba-enredo que vai embalar o Carnaval 2026 em Volta Redonda. Com o tema “Baile de Máscaras”, o samba convida o público a uma viagem pela história e pelos significados desse artefato milenar, presente em cerimônias religiosas, manifestações culturais, festas, eventos, decorações e rituais de diferentes povos e civilizações ao longo do tempo.

A letra do samba conduz foliões e espectadores a um grande baile pelos salões da história, evocando referências como Veneza, a Grécia Antiga e os rituais africanos, revelando o fascínio da humanidade pelas máscaras e seus simbolismos. Entre o riso e o drama, o samba celebra a emoção, a identidade e a liberdade de expressão, ressaltando o Carnaval como espaço onde todos podem ser o que quiserem, por trás da máscara da ilusão.

O enredo do Carnaval 2026 propõe um desfile que começa com os elegantes minuetos e avança pelos continentes, mostrando como as máscaras atravessaram épocas e culturas, assumindo funções que vão do sagrado ao lúdico, do ritual ao artístico e ao social. A proposta reforça o caráter histórico-cultural do Bloco da Vida, um dos maiores símbolos do Carnaval de Volta Redonda.

Para 2026, o Bloco da Vida contará com cerca de 700 componentes, divididos em 13 alas, incluindo bateria, além de quatro carros alegóricos. O primeiro desfile está marcado para o dia 14 de fevereiro (sábado), na Vila Santa Cecília. O segundo desfile está previsto para o dia 28 de fevereiro, também no mesmo local. Mantendo uma tradição já consolidada na cidade, o segundo desfile contará novamente com a participação da escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Fundado em 1998, o Bloco da Vida é o primeiro e maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil. Reunindo foliões com mais de 55 anos, o bloco é formado, em sua maioria, por participantes de projetos voltados à Melhor Idade desenvolvidos pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), por meio da Academia da Vida Oscar Cardoso. Ao longo de sua trajetória, o bloco já chegou a reunir cerca de 1,5 mil componentes.

Reconhecido por seus enredos criativos e pelo reaproveitamento de materiais na confecção de fantasias e alegorias, o Bloco da Vida alia arte, sustentabilidade, inclusão social e economia, promovendo saúde, convivência e alegria para a Melhor Idade, além de encantar o público e fortalecer a identidade cultural do Carnaval de Volta Redonda.

