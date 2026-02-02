Mostra, em parceria com a Fundação CSN, fica disponível até o dia 27/2 - Foto: Divulgação/SMC

Mostra, em parceria com a Fundação CSN, fica disponível até o dia 27/2Foto: Divulgação/SMC

Publicado 02/02/2026 14:37 | Atualizado 02/02/2026 14:38

Volta Redonda - A exposição “Hip Hop – Identidade e Movimento”, aberta à visitação no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, segue até o dia 27 de fevereiro. Até a data, a Secretaria Municipal e Cultura programou mais ações como parte desse projeto cultural realizado em parceria com a Fundação CSN.

“Além da abertura, que contou com DJ e exibição de videoclipes, já realizamos também um Baile Charme que atraiu mais de 100 pessoas, proporcionando muita música, dança e celebração da cultura urbana. E vamos fazer mais atividades pra celebrar a cultura hip-hop”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A exposição traz obras de artistas de Volta Redonda, região Sul Fluminense e outras cidades do Brasil: Fênix, Clara Leff, Murayama, Tommy, Hayala, Jader Mattos, Rodrigo Chov, Mateus Bailon, Enivo, Pato, Kueio e Tito Ferrara.

No próximo dia 10/2 (terça-feira), a exposição recebe uma oficina de grafite, que acontecerá em dois momentos: às 10h e às 14h. No dia 22/2 (domingo) O Zélia Arbex recebe novamente mais uma edição do Baile Charme, das 9h às 12h. A exposição encerra no dia 27/2 (sexta-feira) com uma programação especial. Serão promovidas oficina de bbox no interior da galeria, às 10h; e batalhas de rima e de bbox na área externa ao lado do Zélia Arbex, a partir das 18h.

“Nosso intuito é manter a cidade conectada com a arte e o Zélia Arbex, por ser um espaço envidraçado ao redor – inclusive, o único expositivo nesse formato na região –, permite a visualização das obras mesmo estando na área externa. E essa exposição vem contribuindo para integrarmos diferentes segmentos artísticos, que é a finalidade do Zélia Arbex, um verdadeiro espaço das artes”, citou o secretário.