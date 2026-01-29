Evento no dia 26 de fevereiro visa levantar interesses da sociedade para planejamento do desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 29/01/2026 18:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), informa que está agendada para o dia 26 de fevereiro, às 19h, na Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), a 2ª Audiência Pública do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda (PDPDU-VR) – Fase Diagnóstico.

A audiência dá continuidade ao processo participativo de revisão do Plano Diretor do município, que tem como objetivo levantar os interesses da cidade e de sua população, subsidiando o planejamento do desenvolvimento urbano de Volta Redonda para os próximos dez anos.

“A revisão do Plano Diretor Participativo, em curso, representa uma oportunidade para repensar o futuro da cidade, considerando sua forte história industrial e as novas possibilidades de desenvolvimento sustentável. A participação social nas fases de diagnóstico e prognóstico é essencial para captar percepções, necessidades e aspirações da população que nem sempre são evidentes nos dados técnicos”, explica o diretor-presidente do IPPU, Abimailton Pratti.

Até o momento, a Fase Diagnóstico contou com uma ampla agenda de encontros e espaços de escuta social, incluindo reunião interna com a Comissão Intersetorial; plenária com Movimentos Sociais, ONGs e Sindicatos dos Trabalhadores; plenária com o Setor Acadêmico/Científico e Conselhos de Classe; plenária com o segmento Empresarial e Poder Público, além da 1ª Audiência Pública do PDPDU-VR – Fase Diagnóstico, realizada em dezembro, na Câmara Municipal de Volta Redonda.

O trabalho de revisão do Plano Diretor teve início em maio de 2025, com a instituição da Comissão Intersetorial, composta por representantes de diversos órgãos municipais, sob coordenação do IPPU, com consultoria dos arquitetos Vicente de Paula Loureiro, Luciana Leite de Souza e Vladimir de Souza, além do acompanhamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

Durante a elaboração do diagnóstico, foram identificados importantes desafios para o futuro do município, como a necessidade de promover maior qualidade de vida, priorizar a mobilidade ativa, estimular bairros completos, regular o uso e a ocupação do solo de forma sustentável, ampliar áreas verdes e fortalecer a economia local. Entre as ações discutidas estão o incentivo a rotas caminháveis e acessíveis, a redução da dependência do transporte individual motorizado e o fortalecimento de polos urbanos multifuncionais.

Participação popular