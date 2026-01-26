Programação segue até sábado (31) em 12 polos distribuídos por diferentes bairros da cidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/01/2026 16:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), deu início nesta segunda-feira (26) à Colônia de Férias de Verão 2026, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A programação segue até sábado (31), com uma série de atividades recreativas, esportivas e culturais, promovendo lazer, inclusão e convivência durante o recesso escolar.

No ginásio poliesportivo do bairro Santa Cruz, a animação tomou conta das crianças logo no primeiro dia. Para Isadora Gil, de 12 anos, a participação no projeto já virou tradição. “Todos os anos eu participo da Colônia de Férias e eu adoro. Um dos dias que eu mais gosto é quando a gente vai no Parque Aquático, é sempre muito divertido. Estou gostando muito e sempre fico animada para participar”, disse.

Daniel Albuquerque, de 13 anos, faz questão de estar presente todos os anos. “Estou achando muito legal e maneiro. Gosto muito de jogar bola e ir para a piscina”, afirmou. Já Jean Otogalli, de 12 anos, aproveita cada atividade oferecida. “Estou achando tudo muito legal. Venho para brincar e participo todos os anos. Gosto de futebol, queimada e pique-bandeira, essas brincadeiras são muito legais”, destacou.

Acompanhando os filhos Antônio José, de 14 anos, e Maria Cecília, de 11, Luciano Moreira elogiou a iniciativa da prefeitura. “É um evento maravilhoso, que faz com que as crianças interajam entre si. Meu filho é autista e eu não tenho palavras para agradecer à prefeitura pela oportunidade de ele interagir com outras crianças que veem o mundo de forma diferente. É a primeira vez que participamos, mas espero que seja a primeira de muitas”.

Programação

As atividades acontecem em 12 polos distribuídos por diferentes bairros da cidade: ginásios poliesportivos da Vila Rica, 249, Três Poços, Santo Agostinho, Açude, Santa Cruz, São Geraldo e Retiro; na Escola Municipal Wandir de Carvalho, no bairro Siderlândia; na Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no bairro Roma; no Campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); e na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

A programação inclui atividades recreativas, gincanas, jogos, oficinas de dança e capoeira, além de passeio ao Parque Aquático Municipal. Durante o período da Colônia de Férias, as crianças e adolescentes recebem lanche diariamente.

“A Colônia de Férias é um projeto pensado com muito carinho para garantir que nossas crianças e adolescentes tenham um recesso escolar ativo, seguro e cheio de oportunidades de convivência. Nosso objetivo é oferecer lazer de qualidade, incentivar a prática esportiva e promover a inclusão”, ressaltou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira.