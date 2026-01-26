Programação segue até sábado (31) em 12 polos distribuídos por diferentes bairros da cidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Colônia de Férias leva lazer, esporte e inclusão para crianças e adolescentes em Volta Redonda
Carro furtado é recuperado e moto clonada é apreendida em ações da segurança pública de Volta Redonda
Ocorrências nos bairros Vila Americana e Jardim Paraíba reforçam o uso da tecnologia, a integração entre forças de segurança e o patrulhamento constante no município
Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para cursos gratuitos de informática
Qualificações acontecem em diferentes espaços, atendendo jovens e adultos e promovendo inclusão digital
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, faz mais de 40 cirurgias em mutirão nesse fim de semana
Procedimentos de oftalmologia e ortopedia aconteceram entre sexta (23) e sábado (24)
Minha Casa, Minha Vida transforma a realidade de 112 famílias em Volta Redonda
Com histórias de luta e superação, moradores vivem a expectativa de um recomeço no Residencial Therezinha Gonçalves, no bairro Belmonte
Volta Redonda capacita equipes para acolhimento humanizado de mulheres vítimas de violência, em situação de rua e dependentes químicas
Profissionais da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos receberam treinamento da pasta de Assistência e Prevenção às Drogas para ampliar atendimento na rede pública
