Ocorrências nos bairros Vila Americana e Jardim Paraíba reforçam o uso da tecnologia, a integração entre forças de segurança e o patrulhamento constanteFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Volta Redonda segue avançando no combate aos crimes por meio de ações integradas, uso da tecnologia e da presença constante das forças de segurança nas ruas. Nos últimos dias, duas ocorrências resultaram na recuperação de um carro furtado e na apreensão de uma motocicleta com indícios de clonagem.

No domingo (25), um Chevrolet Corsa preto, furtado no dia anterior no bairro Voldac, foi localizado e recuperado no bairro Vila Americana. A ação foi realizada por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), composto por um agente civil e dois policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança).

Durante patrulhamento de rotina, a equipe recebeu uma denúncia por meio dos grupos de WhatsApp da Semop, informando que o veículo furtado estaria abandonado na Rua Panamá. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram o automóvel em frente a uma residência.

O carro foi encaminhado à 93ª delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a vítima já havia registrado o furto. O proprietário relatou que estacionou o veículo por volta das 7h10 para ir ao trabalho e, ao retornar, constatou que o carro havia sido levado.

Moto com suspeita de clonagem apreendida

Já na sexta-feira (23), uma motocicleta com indícios de clonagem foi apreendida pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) no bairro Jardim Paraíba, após troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os dados repassados, a motocicleta suspeita circulava no município, enquanto o veículo original estaria em circulação em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

Com apoio das câmeras de monitoramento da Semop, o setor de Inteligência da GMVR identificou a motocicleta suspeita circulando nas proximidades do Estádio da Cidadania. Os guardas realizaram diligências e localizaram o veículo estacionado em um imóvel. Com autorização do proprietário da residência, os agentes entraram no local e abordaram o condutor no momento em que ele se preparava para sair com a moto.

O homem foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a 93ª DP, onde foi autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi ouvido e posteriormente liberado, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida para perícia técnica.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os resultados demonstram o impacto direto dos investimentos em integração, inteligência e tecnologia. “Essas ocorrências mostram que Volta Redonda está cada vez mais preparada para enfrentar crimes desse tipo. Estamos investindo em monitoramento, inteligência e no trabalho conjunto entre as forças de segurança, o que garante respostas mais rápidas, recuperação de bens e consequentemente mais tranquilidade para a população”, destacou o secretário.