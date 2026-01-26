A capacitação foi oferecida pela secretária da Semapred, Neuza Jordão, acompanhada do psicólogo Vinicius Silva e da assistente social Bárbara Augusto - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) de Volta Redonda realizou, na última sexta-feira (23), uma capacitação das assessoras técnicas da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), sobre como melhorar o acolhimento de mulheres em situação de rua, de violência, dependentes químicas de álcool e outras drogas, que se encontram com a saúde mental vulnerabilizada, psicologicamente abaladas, visando recuperar a autoestima e dignidade dessas mulheres.

A capacitação foi oferecida pela secretária da Semapred, Neuza Jordão, acompanhada do psicólogo Vinicius Silva e da assistente social Bárbara Augusto. Na abertura eles foram recepcionados pela secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim:

“É um encontro de formação da equipe da SMDH com relação a como acolher uma mulher que faz uso de álcool e outras drogas, visando atender com carinho, atendimento humanizado, levando em consideração a fragilidade de uma mulher que é dependente química”, afirmou Glória.

Participaram também as assessoras técnicas do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), da Casa Abrigo Regional Deiva Ramphini Rebello, e das pastas de Políticas para Mulheres, Promoção de Políticas para Direitos Humanos, Promoção da Igualdade Racial. Os malefícios do álcool e das drogas que contribuem para uma situação de euforia, depressão, agressividade, e surtos diversos foram comportamentos analisados na formação.

A diretora do CEAM, a advogada Patrícia Nobre Vieitas, comentou o trabalho conjunto: “A capacitação com a Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas foi de suma importância para a equipe, uma vez que muitas mulheres em situação de violência possuem o vício como forma de lidar com o sofrimento interno, entender os atravessamentos dessa mulher nos ajuda a conseguir auxiliá-la de forma mais humanizada e acolhedora”, ponderou.

A assessora técnica Janete Amâncio, da SMDH, destacou as prioridades: “A capacitação em álcool e outras drogas, destinada à equipe da Casa Abrigo, constitui-se como elemento essencial para o atendimento qualificado às mulheres em situação de violência doméstica, familiar e de gênero. Considerando a estreita relação entre o uso de substâncias psicoativas e o contexto de violação, a capacitação contribui significativamente para o aprimoramento das estratégias de acolhimento. Esse processo formativo fortalece as práticas profissionais fundamentadas em uma abordagem ética, humanizada e não julgadora, possibilitando encaminhamentos mais efetivos, voltados ao apoio, à proteção e ao fortalecimento das mulheres em situação de violência”, argumentou Janete Amâncio.

A secretária Neuza Jordão falou da responsabilidade dos agentes de saúde no atendimento de ponta, em rede: “Os profissionais de saúde têm que cuidar das pessoas que chegam detonadas pela família, detonadas pela sociedade. Elas querem ser acolhidas e não julgadas, condenadas. É preciso quebrar o ciclo, tirar a roupa nova de complexos, preconceitos para atender bem, ver o outro lado da história. A nossa responsabilidade é muito grande para quebrar o ciclo de violência e desumanização”, comparou Neuza Jordão.

A secretária e a equipe da Semapred trabalharam sobre dinâmica de grupos com vários exemplos de mulheres que sofrem na atualidade por diversas situações de abandono, preconceitos, e as que são vítimas de violência doméstica e familiar que, revoltadas, são obrigadas a deixar os seus lares para sobreviver longe dos agressores, preservando a integridade física e psicológica.

“Nós também estamos aprendendo muito com vocês da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. É uma troca de experiências que vai enriquecendo o nosso livro da vida. É uma aprendendo com as outras e buscando uma sociedade melhor. E com a rede que existe em Volta Redonda, conseguimos melhorar este atendimento para casos gravíssimos”, comparou.

Ao final do encontro, a secretaria Neuza Jordão, que também é médica-pediatra, fez uma avaliação da formação para tratar mulheres vulneráveis e dependentes de álcool e drogas: “Eu achei super importante porque é o início de um trabalho da secretaria em fazer a prevenção e o acolhimento da equipe da SMDH, diante de um alto índice de abuso de álcool e drogas, o que contribui para outro índice crescente da violência doméstica e familiar. Este é o primeiro encontro da ciência da prevenção. Teremos vários encontros na formação das pessoas, porque não vale a realização somente de palestras”, afirmou Neuza.

Os assessores da Semapred também distribuíram folhetos instrutivos sobre os serviços pregados pela secretaria: “Cuidando de Vidas, Fortalecendo Vínculos”; “Compreendendo a dependência química feminina” e “Síndrome Alcoólica Fetal”, sendo confirmada uma nova palestra de formação na sede da SMDH no dia 6 de março.