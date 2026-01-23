O secretário se reuniu com a população do bairro na noite da última quinta-feira, dia 22 - Foto: Divulgação/Semop

O secretário se reuniu com a população do bairro na noite da última quinta-feira, dia 22Foto: Divulgação/Semop

Publicado 23/01/2026 12:03

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, se reuniu na noite dessa quinta-feira (22), no bairro Santa Cruz, com moradores da localidade, reforçando o diálogo direto com a população e apresentando os avanços da cidade na área da segurança pública.

A reunião teve como principal objetivo ouvir de perto as demandas e sugestões da comunidade, fortalecendo a construção de políticas públicas cada vez mais eficientes. Durante o encontro, os moradores destacaram a melhoria na sensação de segurança e a importância da presença constante das forças de segurança no bairro.

O secretário ressaltou os investimentos que vêm transformando Volta Redonda em referência regional na segurança pública, como o sistema de videomonitoramento, que hoje conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pela cidade, integração entre as forças de segurança, o fortalecimento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e o uso estratégico de dados para ações preventivas e ostensivas, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento à população.

“A segurança pública só alcança resultados duradouros quando caminha lado a lado com a sociedade. Ouvir o morador, entender suas necessidades e agir de forma integrada é o que nos permite avançar. Volta Redonda tem investido fortemente em tecnologia, capacitação e inteligência, e isso se soma ao diálogo direto com a população. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Juntos, construímos uma cidade mais segura para todos”, afirmou Coronel Henrique.