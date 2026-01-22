Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou oficialmente a lista dos 22 blocos que irão desfilar no Carnaval de Rua 2026. A programação terá início no próximo domingo (25) e promete movimentar diferentes bairros da cidade, valorizando a cultura popular e a tradição carnavalesca.
Como parte do planejamento do evento, foi realizada nessa quarta-feira (21) uma reunião de alinhamento para tratar das ações de segurança para o Carnaval de Rua 2026. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa Cecília, e reuniu representantes de diferentes pastas e órgãos envolvidos na organização do evento, além de representantes dos blocos carnavalescos do município.
Durante o encontro foram discutidas estratégias para garantir que a programação carnavalesca ocorra de forma organizada, segura e acessível à população. Entre os principais pontos abordados estão o ordenamento urbano, controle de trânsito, atuação das forças de segurança, horários e dias dos blocos, estrutura dos eventos e ações preventivas para assegurar o bem-estar dos foliões.
“Essa reunião é fundamental para aproximar o Poder Público de todas as forças de segurança, para que possamos ouvir as demandas e os quantitativos apresentados pelos blocos que já deram entrada na documentação. A partir desse diálogo, conseguimos fazer um alinhamento conjunto do que poderá ser atendido, possibilitando que a prefeitura emita os alvarás de funcionamento dos blocos”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.
A reunião contou, ainda, com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; da secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula; do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg; do delegado assistente da 93ª DP, José Carlos Pereira Neto; da delegada da Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), Juliana Montes; além de representantes das secretarias municipais de Fazenda (SMF) e de Serviços Públicos (SMSP); e da Operação Segurança Presente.
Programação completa dos blocos:
Bloco Pintando Rosa 25 de janeiro (domingo) – 9h às 13h Praça Pandiá Calógeras – Sessenta
Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar 31 de janeiro (sábado) – 14h às 18h Centro Cultural Fundação CSN – Vila Santa Cecília
Bloco Botequim Folia 7 de fevereiro (sábado) – 10h às 20h Rua 23-B – Vila Santa Cecília
Bloco Kurujas 7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h Praça Racine – São João Batista
Bloco Vai Que Cola 7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h Av. Osvaldo Cruz, 233 – Vila Mury
Bloco Alegria, Alegria 7 de fevereiro (sábado) – 17h às 21h45 Praça Ayrton Senna (Rua C) – Parque das Ilhas
Bloco Tô No Brilho 7 de fevereiro (sábado) – 14h às 23h Ilha São João
Bloco Mamãe me Leva 7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h Praça Rogério Araújo Farias – São Luiz
Bloco Juremeiros 8 de fevereiro (domingo) – 14h às 23h Ilha São João
Bloco da Fundação CSN 8 de fevereiro (domingo) – 15h às 20h Centro Cultural Fundação CSN – Vila Santa Cecília
Bloco LGBTI Folia 8 de fevereiro (domingo) – 15h às 22h Rua Antônio Barreiros (Rua 558) – Jardim Paraíba
Bloco Piranhas do Beco 13 de fevereiro (sexta-feira) – 17h30 às 22h Rua 41-G – Vila Santa Cecília
Bloco Vai dar Merda 14 de fevereiro (sábado) – 15h às 21h Rua Quarenta e Dois, 70 – Jardim Vila Rica
Bloco da Vida 14 de fevereiro (sábado) – 19h às 22h Rua 14 – Vila Santa Cecília
Bloco Só Quem Pode, Só Quem Fecha 15 de fevereiro (domingo) – 15h às 22h Rua Estados Unidos, 380 – Vila Americana
Associação Carnavalesca Pé de Galinha 15 de fevereiro (domingo) – 15h às 21h Av. Dr. Walter Granato da Rocha, 535 – Jardim Vila Rica
Bloco do Lençol 17 de fevereiro (terça-feira) – 14h às 22h Praça Rotary – Vila Santa Cecília
Associação Recreativa Unidos da Chiquinha 17 de fevereiro (terça-feira) – 15h às 22h Avenida Três – Jardim Vila Rica
Bloco Nós na Rua com Sabor de Mel 17 de fevereiro (terça-feira) – 15h às 22h Rua Campos, 116 – Siderlândia
Bloco Arigozada 21 de fevereiro (sábado) – 9h às 13h Praça da Chaminé – Jardim Paraíba
Bloco Tacalipal 21 de fevereiro (sábado) – 14h às 20h Praça 7 de Setembro – Eucaliptal
Bloco dos Crias de Santa Cruz 22 de fevereiro (domingo) – 14h às 22h Quadra Esportiva, Rua Agmar Lopes Correa – Santa Cruz
A Prefeitura de Volta Redonda informa que a programação do Carnaval de Rua 2026 está sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes de datas, horários e locais, de acordo com avaliações técnicas, necessidades operacionais e orientações dos órgãos de segurança.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.