Programação para o carnaval começa no próximo domingo (25)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2026 14:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou oficialmente a lista dos 22 blocos que irão desfilar no Carnaval de Rua 2026. A programação terá início no próximo domingo (25) e promete movimentar diferentes bairros da cidade, valorizando a cultura popular e a tradição carnavalesca.

Como parte do planejamento do evento, foi realizada nessa quarta-feira (21) uma reunião de alinhamento para tratar das ações de segurança para o Carnaval de Rua 2026. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa Cecília, e reuniu representantes de diferentes pastas e órgãos envolvidos na organização do evento, além de representantes dos blocos carnavalescos do município.

Durante o encontro foram discutidas estratégias para garantir que a programação carnavalesca ocorra de forma organizada, segura e acessível à população. Entre os principais pontos abordados estão o ordenamento urbano, controle de trânsito, atuação das forças de segurança, horários e dias dos blocos, estrutura dos eventos e ações preventivas para assegurar o bem-estar dos foliões.

“Essa reunião é fundamental para aproximar o Poder Público de todas as forças de segurança, para que possamos ouvir as demandas e os quantitativos apresentados pelos blocos que já deram entrada na documentação. A partir desse diálogo, conseguimos fazer um alinhamento conjunto do que poderá ser atendido, possibilitando que a prefeitura emita os alvarás de funcionamento dos blocos”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A reunião contou, ainda, com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; da secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula; do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg; do delegado assistente da 93ª DP, José Carlos Pereira Neto; da delegada da Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), Juliana Montes; além de representantes das secretarias municipais de Fazenda (SMF) e de Serviços Públicos (SMSP); e da Operação Segurança Presente.

Programação completa dos blocos:

Bloco Pintando Rosa

25 de janeiro (domingo) – 9h às 13h

Praça Pandiá Calógeras – Sessenta

Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

31 de janeiro (sábado) – 14h às 18h

Centro Cultural Fundação CSN – Vila Santa Cecília

Bloco Botequim Folia

7 de fevereiro (sábado) – 10h às 20h

Rua 23-B – Vila Santa Cecília

Bloco Kurujas

7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h

Praça Racine – São João Batista

Bloco Vai Que Cola

7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h

Av. Osvaldo Cruz, 233 – Vila Mury

Bloco Alegria, Alegria

7 de fevereiro (sábado) – 17h às 21h45

Praça Ayrton Senna (Rua C) – Parque das Ilhas

Bloco Tô No Brilho

7 de fevereiro (sábado) – 14h às 23h

Ilha São João

Bloco Mamãe me Leva

7 de fevereiro (sábado) – 16h às 22h

Praça Rogério Araújo Farias – São Luiz

Bloco Juremeiros

8 de fevereiro (domingo) – 14h às 23h

Ilha São João

Bloco da Fundação CSN

8 de fevereiro (domingo) – 15h às 20h

Centro Cultural Fundação CSN – Vila Santa Cecília

Bloco LGBTI Folia

8 de fevereiro (domingo) – 15h às 22h

Rua Antônio Barreiros (Rua 558) – Jardim Paraíba

Bloco Piranhas do Beco

13 de fevereiro (sexta-feira) – 17h30 às 22h

Rua 41-G – Vila Santa Cecília

Bloco Vai dar Merda

14 de fevereiro (sábado) – 15h às 21h

Rua Quarenta e Dois, 70 – Jardim Vila Rica

Bloco da Vida

14 de fevereiro (sábado) – 19h às 22h

Rua 14 – Vila Santa Cecília

Bloco Só Quem Pode, Só Quem Fecha

15 de fevereiro (domingo) – 15h às 22h

Rua Estados Unidos, 380 – Vila Americana

Associação Carnavalesca Pé de Galinha

15 de fevereiro (domingo) – 15h às 21h

Av. Dr. Walter Granato da Rocha, 535 – Jardim Vila Rica

Bloco do Lençol

17 de fevereiro (terça-feira) – 14h às 22h

Praça Rotary – Vila Santa Cecília

Associação Recreativa Unidos da Chiquinha

17 de fevereiro (terça-feira) – 15h às 22h

Avenida Três – Jardim Vila Rica

Bloco Nós na Rua com Sabor de Mel

17 de fevereiro (terça-feira) – 15h às 22h

Rua Campos, 116 – Siderlândia

Bloco Arigozada

21 de fevereiro (sábado) – 9h às 13h

Praça da Chaminé – Jardim Paraíba

Bloco Tacalipal

21 de fevereiro (sábado) – 14h às 20h

Praça 7 de Setembro – Eucaliptal

Bloco dos Crias de Santa Cruz

22 de fevereiro (domingo) – 14h às 22h

Quadra Esportiva, Rua Agmar Lopes Correa – Santa Cruz

A Prefeitura de Volta Redonda informa que a programação do Carnaval de Rua 2026 está sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes de datas, horários e locais, de acordo com avaliações técnicas, necessidades operacionais e orientações dos órgãos de segurança.