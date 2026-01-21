A capacitação é voltada aos instrutores das oficinas de Inclusão Produtiva que atuam nos Cras, CIPs e demais unidades - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, 21, um ciclo de oficinas formativas do Programa de Inclusão Produtiva, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Casa do Empreendedor de Volta Redonda e com o apoio do Sebrae. A capacitação é voltada aos instrutores das oficinas de Inclusão Produtiva que atuam nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), CIPs (Centros de Inclusão Produtiva) e demais unidades socioassistenciais do município, com o objetivo de fortalecer competências técnicas, comportamentais e empreendedoras dos profissionais responsáveis pela condução das atividades de geração de renda ofertadas à população em situação de vulnerabilidade social.

O público-alvo são instrutores das áreas de beleza, culinária, artesanato, serigrafia, marketing digital e costura, responsáveis por conduzir as oficinas de geração de renda oferecidas à população atendida pelos Cras e demais unidades socioassistenciais. A parceria busca ampliar competências técnicas, comportamentais e gerenciais essenciais para pequenos empreendedores das áreas atendidas pelo programa, promovendo autonomia financeira e integração entre políticas de assistência social e desenvolvimento econômico.

O treinamento acontece no Sebrae, com atividades no período da manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 13h. A programação teve início com a oficina “Segurança do Trabalho e Biosegurança”, voltada aos instrutores das áreas de beleza, culinária, artesanato, serigrafia, marketing digital e costura. A proposta é proporcionar uma experiência imersiva, com atividades teóricas e práticas, abordando conceitos básicos de segurança, higiene e prevenção de riscos no ambiente de trabalho.

O ciclo formativo segue até o dia 11 de fevereiro, com oficinas sobre Trabalho em Equipe, Inteligência Emocional, Gestão de Conflitos, Saúde Mental e Autocuidado, Finanças, Gestão e Precificação e Planejamento e Organização para o Negócio, realizadas com metodologia acessível, linguagem objetiva e foco na aplicação prática dos conteúdos.

Acordo de Cooperação Técnica fortalece microempreendedores e capacitação de instrutores

As oficinas do ciclo formativo fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Casa do Empreendedor Délio Avellar, a Smas e o Banco da Cidadania – todos órgãos da Prefeitura de Volta Redonda. A parceria, válida de setembro de 2025 a dezembro de 2026, tem como objetivo oferecer suporte a micro e pequenos empresários da cidade, por meio de capacitações, treinamentos e consultorias voltadas a Microempreendedores Individuais (MEIs) dos Mercados Populares e aos assistidos pelos Cras.

O convênio também promove maior agilidade na formalização e registro de empresas, reunindo em um único espaço serviços que antes exigiam deslocamentos e diversos trâmites burocráticos, simplificando processos e beneficiando os empreendedores locais.

A Casa do Empreendedor Délio Avellar é um espaço voltado ao apoio de cidadãos que desejam abrir ou regularizar suas empresas. No local, os empreendedores recebem orientação para formalização de micro e pequenas empresas e MEIs, apoio na abertura, alteração e baixa de empresas, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas sobre legislação e obrigações legais.

A Casa do Empreendedor também organiza infraestrutura para eventos, definindo datas, locais, lista de presença, contratação de consultores, palestrantes e oficineiros. Além disso, realiza encaminhamentos para cursos de capacitação e programas de incentivo ao empreendedorismo, fortalecendo a economia local e promovendo autonomia financeira para famílias atendidas pelo Bolsa Família.