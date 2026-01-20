O HSJB teve cerca de 31,1% dos atendimentos do município - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O HSJB teve cerca de 31,1% dos atendimentos do municípioFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/01/2026 11:22

Volta Redonda - Unidades da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda atenderam 31,3% das ocorrências médicas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em dezembro de 2025, recebendo 936 pacientes do total de 2.986 atendimentos feitos em 24 unidades de 12 municípios do Sul Fluminense. O município conta com o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), Hospital São João Batista (HSJB), Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O Hospital Nelson Gonçalves, no Aterrado, registrou o maior número de atendimentos no último mês do ano passado (343), recebendo 36,6% dos pacientes encaminhados pelo Samu às unidades da rede pública de Volta Redonda. O HSJB ficou com 31,1% dos atendimentos (292); o Hospital Munir Rafful, no Retiro, com 22% (206); e UPA, no Santo Agostinho que ficou com 10,1% dos casos (95).

Volta Redonda ainda conta com dois hospitais particulares na lista: o Hospital Santa Cecília, que fez 41 atendimentos, e o Hospital Unimed que atendeu 47 pacientes, ambos ficaram responsáveis por 2,9% das emergências na região e 9,4% em Volta Redonda.

O diretor-médico do HNSG, Rodney Gomes, comentou que a unidade é referência no atendimento de emergências médicas e atua como retaguarda no acolhimento do Samu. “O Hospital Nelson Gonçalves oferece internação clínica e psiquiátrica, além do pronto-socorro para doenças leves a graves (em que há risco de vida), em clínica médica, psiquiatria e odontologia. É uma unidade de média complexidade, ou seja, possui atendimento especializado, fazendo diagnósticos e procedimentos. Esses serviços fazem da unidade um dos principais destinos do Samu na região”, disse Rodney, lembrando que a unidade ainda oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografias.

“O paciente é acolhido pela equipe de enfermagem, porque o Samu já faz uma triagem com a equipe da cena de intervenção, que passa para a equipe de regulação que fica no controle. O médico regulador encaminha para uma unidade, que pode ser o São João Batista (principalmente no caso de trauma), o Hospital do Retiro (referência para crianças), a UPA e o Hospital Dr. Nelson Gonçalves”, comentou Rodney.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o número de atendimentos às emergências do Samu confirma Volta Redonda como referência na região, que tem mais de um milhão de habitantes. Ele lembrou que a cidade tem quatro unidades na rede de urgência e emergência, garantindo agilidade no socorro para casos graves – AVC, infarto e traumas –, reduzindo mortes e sequelas.

“Nossos profissionais, aliados à estrutura moderna dos hospitais, estão preparados para atender à população, sempre com objetivo de salvar vidas. E vamos melhorar ainda mais o atendimento, com a ampliação do São João Batista, a reforma do Hospital do Retiro. Nossa cidade sempre foi referência e estamos no caminho certo para tornar a Saúde de Volta Redonda a melhor do país”, disse Neto.