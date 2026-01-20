O HSJB teve cerca de 31,1% dos atendimentos do municípioFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Rede de Saúde de Volta Redonda atende mais de 30% das emergências do Samu em dezembro no Sul Fluminense
Hospital Nelson Gonçalves foi o mais procurado pelo serviço no último mês de 2025, recebendo 36,6% dos pacientes na rede pública municipal, seguido pelo HSJB, que ficou com 31,1% das ocorrências
Volta Redonda amplia rede de inclusão e se consolida como referência no atendimento às pessoas com deficiência
Município se destaca integrando serviços em diferentes áreas e investindo em iniciativas para melhorar a vida das pessoas com deficiência
Espaço das Artes Zélia Arbex amplia programação cultural com eventos e experiências artísticas em Volta Redonda
Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturais
Força-tarefa contra a dengue chega ao bairro Ponte Alta na quinta-feira (22)
Equipes da prefeitura farão visitas domiciliares, orientação à população e retirada de materiais que possam servir de criadouros do Aedes aegypti
Inscrições abertas para cursos gratuitos de graduação na UFF de Volta Redonda
Quem fez pelo menos uma das três últimas edições do Enem pode participar se inscrevendo até sexta-feira (23) de forma online
Guarda Municipal de Volta Redonda prende suspeitos de furtos e ameaças em duas ocorrências
Ações distintas resultaram na prisão de três suspeitos e numa rápida resposta da GMVR no combate à criminalidade
